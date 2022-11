Caso Montesano, il Generale: “La Decima Mas ha una storia di grandi eroi”

ROMA – “Si parla tanto molto in questi giorni della Decima Mas considerandola come quell’unità che con Junio Valerio Borghese combattè dalla parte dei tedeschi, e non della Repubblica sociale, dopo l’8 settembre, ma la X Mas era qualcosa di pre-estistente, della Prima guerra mondiale“. Così alla Dire il Generale Antonio Li Gobbi, a margine di un convegno in corso a Roma sull’8 settembre, ha commentato la recente polemica televisiva scoppiata sulla X Mas, dopo la t-shirt indossata a ‘Ballando con le stelle’ dall’attore Enrico Montesano, che si è scusato per questo. Ma non ha evitato l’esclusione dalla trasmissione Rai.

Li Gobbi ha ricordato che la storia della Decima Mas è fatta di eroi e di battaglie memorabili: “L’azione di Alessandria, Gibilterra, El Alamain” e comandanti “grandi eroi” come “Gino Birindelli, Luigi Durand de la Penne” e altri ancora. “All’8 settembre tutti questi uomini hanno fatto la stessa scelta: o nella Resistenza o nelle Forze armate regolari del Sud. Hanno combattuto dallo stesso lato, hanno tradito loro o sono stati traditi?”, ha concluso il Generale.

