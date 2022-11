La Haas licenzia Mick Schumacher. “Sono deluso, merito un posto in F1”

(Foto Instagram Mick Schumacher)

ROMA – “La prossima sarà la mia ultima gara con la Haas“. Con un post pubblicato sui propri social, Mick Schumacher ufficializza la fine della sua esperienza con il team statunitense di Formula 1. Al suo posto, i vertici della Haas hanno scelto Nico Hulkenberg: il 35enne tedesco era rimasto senza sedile dal 2019, limitandosi negli ultimi anni a fare da riserva per Racing Point e Aston Martin.

“Non voglio nascondere il fatto di essere molto deluso della decisione (di Haas, ndr) di non rinnovare il contratto – scrive Schumi jr., che con il team americano ha corso nelle ultime due stagioni -. Ciononostante, voglio ringraziare sia la Haas che la Ferrari per avermi dato questa opportunità. Questi anni insieme mi hanno aiutato a maturare dal punto di vista tecnico e umano. Soprattutto quando le cose si sono fatte difficili, ho capito quanto amo questo sport“.

Nella stagione che si concluderà domenica 20 novembre con il Gran Premio di Abu Dhabi, il 23enne cresciuto nella Ferrari (e riserva ufficiale della Rossa) saluterà quindi l’élite delle corse automobilistiche: in questo campionato ha raccolto 12 punti. “A volte è stata dura, ma sono migliorato con regolarità, ho imparato molto e adesso so per certo che merito un posto in Formula 1 – spiega Mick Schumacher -. La questione è tutt’altro che chiusa per me. Gli ostacoli ti rendono solo più forte. Il mio fuoco brucia per la Formula 1 e lotterò duramente per tornare sulla griglia di partenza”.

