VIDEO| ‘Celebrity Hunted 3’, Giuliano Sangiorgi nella clip in esclusiva con i the Jackal

ROMA – ‘Celebrity Hunted 3’ è su Prime Video con i primi 3 episodi (gli ultimi tre disponibili dal 24 novembre). . Protagonisti della nuova stagione sono l’attore Luca Argentero in coppia con la moglie e attrice Cristina Marino, gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore (le star di ‘Gomorra – La serie’), la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa, due del gruppo comico the Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo e i cantanti Rkomi e Irama.

In occasione del debutto, ecco una clip in esclusiva per l’agenzia Dire con Ciro e Fabio. Il video mostra la fuga della coppia tra la tanta fame, travestimenti, arrosticini, corse senza sosta e l’aiuto di Giuliano Sangiorgi dei negramaro e di Mara Maionchi.

Il format Banijay ‘Celebrity Hunted – Caccia all’uomo’, è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it