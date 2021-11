Roma, scomparso in zona Gemelli anziano malato di Alzheimer

ROMA – “Si è smarrito mio padre Giovanni Manna nei pressi del Gemelli, telefono spento. Non ricorda la strada. Soffre di Alzheimer e potrebbe essere molto confuso”. È l’appello lanciato su Facebook da Matteo Manna, uno dei tre figli di Giovanni Manna, un anziano di 73 anni di cui da ieri sera si sono perse le tracce a Roma, in zona Gemelli. L’uomo, che soffre di una lieve forma di Alzheimer, da quanto si apprende, ieri sera intorno alle 19.30 a seguito di un malore era stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso del Policlinico Gemelli e nessuno dei familiari, a causa delle restrizioni legate al Covid, ha potuto accompagnarlo e rimanere con lui nella sala d’attesa. E proprio dal pronto soccorso Giovanni ha telefonato al figlio dicendogli di voler tornare a casa. A nulla è valsa la raccomandazione di Matteo al papà di non allontanarsi dalla struttura. Vana anche la corsa all’ospedale dei familiari: di Giovanni, da dopo circa le 21.45 di ieri sera, non si hanno più tracce. Giovanni Manna è nato a Narni il 5 ottobre 1948. È alto 1.85 e pesa circa 80kg. Ha baffi bianchi ed è stempiato. Porta il numero 45 di scarpe. Come fa sapere il figlio sui social, al momento della scomparsa Giovanni indossava un piumino grigio e dei jeans scuri, aveva con se la carta d’identità, il telefono e il caricabatterie. Ha la fede nuziale all’anulare.