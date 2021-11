VIDEO | De Luca: “Il lockdown per i non vaccinati? Sarebbe il minimo”

NAPOLI – “Mi auguro che tutti quanti, di fronte alla quarta ondata, capiscano che il dovere di tutelare la salute dei cittadini appartiene a tutti. Mi pare evidente che chi non si vaccina non può avere gli stessi diritti di chi si è vaccinato e ha dato prova di senso di responsabilità”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di una conferenza stampa a palazzo Santa Lucia. Il lockdown per i non vaccinati? “Sarebbe il minimo per quello che mi riguarda”, ha risposto il governatore. “Cominciamo a capire – ha aggiunto – quale è la ricaduta negativa degli atteggiamenti di irresponsabilità che abbiamo riconosciuto in queste settimane”.