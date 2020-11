Sanità Calabria, Spirlì: “Strada? Governo dovrà passare sul mio corpo”

REGGIO CALABRIA – “Strada? Il governo dovrà passare sul mio corpo. La Calabria non è l’Afghanistan, ci trattano da quarto mondo, non abbiamo bisogno di missionari”. Così il governatore facente funzioni della Calabria Nino Spirlì intervenuto oggi nella trasmissione radiofonica La zanzara su Radio24. “Per la Calabria non serve nessun commissario – ha aggiunto – Gaudio? Problemi suoi, Catanzaro è una città bella, ci vivono persone eleganti, civili, e oneste”.

