VIDEO | Libri, Ugo Tognazzi raccontato dai suoi figli: “Un uomo libero”

GIANMARCO TOGNAZZI: L’UGOISMO, ARTE DEL CONDIVIDERE

“L’ugoismo è la più grande forma di altruismo che io abbia mai conosciuto, perché se conoscevi papà sembrava che quelle cose le facesse per un piacere personale, in realtà era solo per condividere quella gioia con gli altri”. Ecco spiegato l’ugoismo, con le parole di Gianmarco Tognazzi, uno dei quattro figli di Ugo.

“Poteva sembrare ‘ugoistico’ fare delle cose estremamente vicine ai suoi gusti- racconta oggi Gianmarco in un’intervista all’agenzia Dire- invece era esattamente il contrario: il torneo di tennis e le cene erano solo per stare insieme agli altri. Anche chi non lo ha mai incontrato gli sembra di averlo conosciuto, perché era un uomo molto libero, trasparente e terreno. Ed e’ per questo che si fatica a pensare a Ugo come un’entità più astratta adesso che non c’è più”.

E’ uscito da poco il libro ‘Ugo. La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio’, scritto dai quattro figli dell’attore di Cremona. “È difficile dire qual è il film che più ho amato– dice ancora Gianmarco- sarebbe come scegliere la sua miglior ricetta. Potrei dirne tantissimi e ognuno per le varie epoche del cinema di Ugo, perché Ugo parte con un cinema nazionalpopolare con Vianello che deriva dalla tv e dagli sketch televisivi per poi passare alla commedia all’italiana che ha fatto grande il cinema italiano e poi la fase legata alla regia, alla sua maturazione artistica, il premio a Cannes con Bertolucci, grandi registi come Ferrari, Salce, Risi, Monicelli, Scola. E’ impossibile scegliere”.