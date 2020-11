Da Firenze a Ravenna sulle orme di Dante: “Meta imperdibile” per Lonely Planet

UN ESEMPIO DI TURISMO SLOW

Il prodotto turistico interregionale avviato nel 2017 e dedicato al luoghi tra Toscana e Romagna che Dante attraversò durante il suo esilio nel 1302, è dunque assieme al Cammino di trekking omonimo (395 km in 20 tappe da Ravenna a Firenze e ritorno), nella categoria Sostenibilità come esempio di turismo slow (lonelyplanetitalia.it/best-in-travel). Per la 15esima l’edizione, il Best in Travel ha riorganizzato le categorie ai tempi del Covid-19: non più 10 paesi, 10 regioni, 10 città e 10 destinazioni da non perdere, ma come spiega la stessa Lonely Planet “luoghi e persone che dimostrano un autentico impegno a favore della comunità, della diversità e della sostenibilità. Abbiamo dato spazio a chi rappresenta un esempio da seguire, senza distinzione tra luoghi, istituzioni, associazioni o privati cittadini”.

EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA UNITE DALL’ARTE

Su questa opportunità, per il 2021 si innesterà una campagna di promozione web delle iniziative tra Emilia-Romagna e Toscana con le mostre d’arte a Ravenna e Forlì e le Giornate dedicate al mito di Paolo e Francesca a Rimini, tra le altre. “Non poteva esserci riconoscimento migliore, proprio alla vigilia dell’anno che celebra i 700 anni dalla morte di Dante per il progetto di slow tourism che abbiamo costruito insieme alla Regione Toscana tre anni fa”, commenta l’assessore regionale al Turismo dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini. Un progetto “che propone una vacanza a misura d’uomo, a contatto con la natura e invita alla riscoperta di tradizioni, artigianato, borghi e musei”. Quando il turismo internazionale “‘uscirà a riveder le stelle’ le Vie di Dante, grazie a Lonely Planet, saranno pronte ad accogliere migliaia di ospiti”.

L’omologo toscano Leonardo Marras, ricorda che “abbiamo investito molto sul turismo slow, e il progetto Le vie di Dante ne è un esempio significativo”. C’è dunque “grande soddisfazione, per il riconoscimento, soprattutto alle porte del 2021, l’anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte del sommo poeta”. La collaborazione interregionale, peraltro, “è importante in questa fase così complessa. Noi stiamo continuando a lavorare, ideare e progettare; l’auspicio è che si possa superare presto il momento critico e ripartire, magari proprio dalla scoperta dei luoghi di Dante”.