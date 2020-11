Auguri a Carlo Verdone, in tv i suoi film di maggior successo

ROMA – Il 17 novembre 1950 nasceva a Roma Carlo Verdone. Attore e regista, in tanti anni di un’illustre carriera ha realizzato oltre 50 film, regalandoci tanti personaggi, icone cinematografiche impresse a fuoco nella nostra memoria. Cine34 gli rende omaggio con una rassegna tv, in cui figurano i suoi maggiori successi.

LEGGI ANCHE: VIDEO | I 70 anni di Carlo Verdone, l’uomo che con i suoi mille volti ha raccontato gli italiani

CARLO VERDONE, I FILM IN TV

Oggi, nel giorno del suo 70esimo compleanno, sul canale Mediaset dalle 14.50 partirà una lunga maratona: si inizia con ‘Borotalco’, in cui Verdone recita al fianco di Eleonora Giorgi, nei panni di una fan sfegatata di Lucio Dalla. Alle 16.50 inizia ‘Un sacco bello’, esordio alla regia dell’attore romano e uno dei suoi film di maggior successo. Segue alle 18.50 ‘In viaggio con papà‘, film in cui Verdone recita al fianco di un altro monumento della ‘comicità capitolina’, Alberto Sordi, quest’ultimo nei panni di un uomo vitale e gaudente che trascina in vacanza con sé il figlio (Carlo Verdone) timido ed impacciato, per fargli apprezzare i piaceri della vita. Si conclude in bellezza con il classico ‘Bianco, rosso e verdone’, in onda alle 21.05.

L’omaggio prosegue domani, mercoledì 18 novembre, quando andranno in onda ‘I due carabinieri‘ (ore 18.50) e ‘Acqua e sapone’ (21.05). Giovedì 19 novembre ultima serata nel segno di Verdone con ‘Gallo Cedrone‘ (19.04) e a seguire ‘Viaggi di nozze‘ (21.05).