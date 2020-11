Il 17 novembre in onda una nuova puntata de ‘Il Collegio 5″: le anticipazioni

ROMA – Oggi, martedì 17 novembre, in prima serata quarto appuntamento con “Il Collegio”, il docu-reality di Rai 2 che continua ad appassionare un pubblico di giovanissimi under 15, affascinati dalle avventure della Classe 1992 alle prese con le regole di preside e professori.

IL COLLEGIO, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA

Al Collegio inizia una settimana importante, alla fine della quale saranno consegnate le pagelle di metà corso. Solo chi riuscirà a conseguire la media della sufficienza potrà andare avanti e indossare una nuova tenuta: l’ambita giacca rossa. Per alcuni studenti naturalmente la preoccupazione di fallire è alta, soprattutto per i più emotivi. Non mancheranno piacevoli momenti di aggregazione e leggerezza, come quando, per la prima volta, gli studenti saranno impegnati nella realizzazione di un vero e proprio videoclip sulle note della celebre hit di Luca Carboni “Ci vuole un fisico bestiale”. Arriva poi il momento di un’altra esperienza inedita: la classe 1992 uscirà dal Collegio per una gita fuori porta. Meta dell’escursione è la scoperta di Anagni e dello storico palazzo di Bonifacio VIII. Intanto bussano alla porta del Collegio due potenziali nuovi studenti, chi sono?