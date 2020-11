La droga? Nel fanalino della bici e dentro la pagnotta

Davanti agli agenti si è mostrato subito particolarmente agitato e i poliziotti hanno notato che il fanalino anteriore della bici era parzialmente staccato dalla sede: aprendolo, ci hanno trovato due involucri di cocaina (per un totale di 1,32 grammi). Dodiché hanno perquisito il giovane: aveva 240 euro in contanti e alcuni grammi di hashish nelle tasche. Ma non era ancora finita: anche dentro ad alcune baguettes, che mostravano uno strano rigonfiamento, c’era una ‘sorpresa’: una bilancia digitale tascabile e 50 grammi di cocaina.

Il giovane, M.S. marocchino di 18 anni, irregolare e già con precedenti in materia di stupefacenti compiuti quando era minorenne, è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fin di spaccio e sanzionato per violazione coprifuoco. Oggi va al processo per direttissima.