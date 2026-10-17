sabato 17 Ottobre 2026

Guerriglia a Torino: bloccati 12 manifestanti, dieci sono minorenni. Sequestrate molotov e sanpietrini

La Questura: "Corteo deviato verso Porta Nuova da infiltrati". Lacrimogeni e idranti tra la stazione e piazza Castello

di Angela SannaiData pubblicazione: 17-10-2026 ore 21:23Ultimo aggiornamento: 17-10-2026 ore 21:23

TORINO – Oggi a Torino durante la manifestazione contro il caro vita la Polizia ha bloccato 12 persone, dieci delle quali minorenni, trovate in possesso di bottiglie molotov e petardi assemblati, sanpietrini e martelletti frangivetro. Alcuni di loro sono “presunti autori di danneggiamenti e le loro posizioni sono attualmente al vaglio”.

Lo fa sapere una nota della Questura evidenziando che durante la manifestazione il corteo, “capeggiato da soggetti diversi dai promotori”, ha deviato su diverse vie del centro cittadino fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova.

Il servizio di ordine pubblico, però “ha consentito di evitare il blocco della stazione ed è culminato in un intervento nei pressi dello scalo dove le forze dell’ordine sono state oggetto di lancio di pietre e oggetti contundenti”. I reparti “per contenere i disordini e ripristinare le condizioni di sicurezza” hanno usati i lacrimogeni, disperdendo “numerosi facinorosi” e permettendo di bloccare alcuni che erano entrati in stazione. Gli scontri sono poi proseguiti presso Piazza Castello, aggiunge la Polizia dove gli agenti “sono stati nuovamente attaccati e, grazie all’uso dell’idrante e di cariche di alleggerimento e lacrimogeni, i facinorosi sono stati definitivamente dispersi lungo le vie Po e Pietro Micca”. 

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