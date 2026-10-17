sabato 17 Ottobre 2026

Meloni: “Le opposizioni non siano ambigue sulle violenze”

La premier su X: "Manifestare è un diritto, mettere a ferro e fuoco le città no"

di Nicoletta Di PlacidoData pubblicazione: 17-10-2026 ore 20:01Ultimo aggiornamento: 17-10-2026 ore 20:05

Milano, una barricata in fiamme in Piazza Duomo durante i violenti scontri al corteo contro il carovita (17 ottobre 2026). Foto: Piero Cruciatti / AFP.

ROMA – “Manifestare è un diritto. Mettere a ferro e fuoco le nostre città non lo è. Rinnovo la mia richiesta alle opposizioni: non siano ambigue su questo. Condannino senza ambiguità queste violenze e lancino un appello chiaro affinché ogni mobilitazione sia pacifica. Di fronte a scene del genere, il rifiuto deve essere unanime. Ogni reticenza diventa giustificazione. Il silenzio non è accettabile”.

Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che posta un video sugli scontri in piazza Duomo, a Milano.

“Ho grande rispetto per le migliaia di persone che oggi hanno manifestato pacificamente, anche partecipando alla mobilitazione indetta dalla Cgil che ha visto anche la partecipazione dei leader della sinistra. Qualunque siano le idee per le quali si manifesta, la partecipazione è alla base di qualunque sana democrazia. Dall’altro lato, però, non possiamo ignorare quanto accaduto in altre piazze italiane. A Milano, come mostrano queste immagini, lanci di pietre contro le Forze dell’Ordine, agenti feriti, danneggiamenti e violenze che hanno costretto a interrompere il corteo. A Torino sono state fermate persone con sanpietrini e martelletti frangivetro. A Bologna i disordini hanno portato alla chiusura precauzionale della stazione ferroviaria. Teppisti che sfruttano le manifestazioni per seminare il caos, aggredire chi garantisce la sicurezza e tenere in ostaggio intere città”, conclude Meloni.

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