Fondazione Banco di Napoli e agenzia Dire lanciano un ciclo di incontri: il 21 ottobre focus su sport e futuro del Mezzogiorno

NAPOLI – Trasformare gli spazi storici della città in un laboratorio permanente di idee, capace di far dialogare le istituzioni, i top manager e la società civile sulle sfide cruciali che attendono Napoli e l’intero Sud Italia. È con questo obiettivo che mercoledì 21 ottobre, a partire dalle ore 9.30, la monumentale sede della Fondazione Banco di Napoli in via Tribunali aprirà le porte a un vertice dedicato al ruolo dello sport e delle grandi manifestazioni come motore di sviluppo economico, rigenerazione urbana e coesione sociale.

L’evento, promosso e organizzato dalla stessa Fondazione Banco di Napoli insieme al think tank ThinkandMeet e all’agenzia di stampa Dire, accenderà i riflettori sulle leve strategiche necessarie per il rilancio del Mezzogiorno, mettendo a sistema i grandi player nazionali, i circuiti internazionali e le realtà di eccellenza del territorio.

A fare gli onori di casa e a introdurre i lavori sarà il presidente della Fondazione Banco di Napoli, Orazio Abbamonte, a cui faranno seguito gli interventi istituzionali dell’assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, e dell’assessore al Turismo, Promozione del territorio e Innovazione digitale della Regione Campania, Vincenzo Maraio.

Il cuore della mattinata, moderata dalla giornalista del Tg1 Alessandra Barone, sarà affidato a un panel di confronto operativo e manageriale di altissimo profilo. Al tavolo siederanno infatti Diego Nepi, amministratore delegato di Sport e Salute; Viviana Pellegrini, Director of Institutional & Host Venue Relations di America’s Cup Partnership; Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basket; Serafino Perugino, presidente del Napoli Futsal; e Giuliana Tambaro, vicepresidente vicario della Figc Lnd Comitato Regionale Campania.

Una convergenza di esperienze che spazierà dall’impatto economico dell’indotto sportivo all’attrazione dei grandi eventi velistici e di respiro globale, fino al valore sociale e formativo dell’associazionismo agonistico campano. A tirare le fila del dibattito, affidando alle istituzioni le sintesi della giornata, sarà l’intervento conclusivo di Carlo Porcaro, portavoce del sindaco di Napoli.