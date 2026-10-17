Scontri in piazza a Milano e Torino, lancio di sassi contro gli agenti. Il sindacato di polizia: “Non è manifestare ma pura violenza”

A cura di Piero Bonito Oliva e Andrea Sangermano

ROMA – “Il diritto e la libertà di manifestare sono sacrosanti, ma non è da meno il diritto di tutti i cittadini alla sicurezza e quello delle forze dell’ordine a non essere aggredite. Violenze e vandalismi sono totalmente inaccettabili e vanno condannati, a Milano come a Bologna, a Torino e nelle altre città attraversate in queste ore da gruppi di facinorosi. Altrettanto inaccettabile è che parte dell’opposizione soffi sul fuoco della protesta violenta di piazza, nel tentativo di compensare la propria assenza di idee e proposte. Esprimo piena solidarietà alle forze dell’ordine, alle nostre donne e ai nostri uomini in divisa, ancora una volta impegnati a tutelare i diritti di ciascuno, anche dei manifestanti non violenti, e la sicurezza delle nostre città”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

IL SINDACO SALA: RAGIONI PROTESTA COMPRENSIBILI, MA VIOLENZE INGIUSTIFICABILI

“Le ragioni della protesta” andata in sceme oggi anche a Milano “erano comprensibili”. Ma “le violenze contro le forze dell’ordine e i gravi danni alla città sono ingiustificabili”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, commenta così quanto accaduto oggi in città durante i cortei contro il caro vita, sfociato in scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine. “La politica può decidere di strumentalizzare, alla ricerca di consenso elettorale. Oppure di affrontare con saggezza questo momento storico così difficile: spero sia questa la scelta”, aggiunge Sala.

SAP: “OPERATORI DELLE FORZE DELL’ORDINE SEMPRE A RISCHIO”

“Da Torino a Roma, passando per Milano e Bologna, da ieri continuano gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine in occasione dei cortei organizzati in diverse città italiane”.

Milano, un manifestante calcia via un candelotto lacrimogeno durante i violenti scontri in Piazza Duomo al corteo contro il carovita (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Lo si legge in una nota del Sap. Come afferma il segretario generale del Sindacato autonomo di Polizia, Stefano Paoloni, “questo non è manifestare, ma è pura violenza. È inaccettabile che le principali manifestazioni pubbliche spesso sfocino in violenza. Per gli operatori delle forze dell’ordine sono diventati servizi molto rischiosi, dove alla fine, ormai sistematicamente, viene fatta la conta dei feriti”. “È fondamentale da parte di tutti un richiamo al senso di responsabilità prima che la situazione degeneri e accada l’irreparabile. È altrettanto importante- precisa Paoloni- che i professionisti del disordine vengano identificati e rispondano delle loro azioni”.

Milano, duri scontri tra manifestanti e polizia in Piazza Duomo. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

LA GIORNATA

Dalla Francia all’Italia, il sabato di mobilitazione contro il carovita si è trasformato in una giornata di altissima tensione e guerriglia urbana. Se oltralpe le proteste hanno portato a centinaia di arresti e all’assalto dei municipi, anche lungo la penisola la violenza è esplosa nelle strade, snodandosi su due binari paralleli.

Mentre a Roma andava in scena la manifestazione promossa dalla Cgil – dal cui palco Maurizio Landini ha annunciato la proclamazione dello sciopero generale per il prossimo 20 novembre –, nel resto del Paese i cortei promossi dal movimento spontaneo e apartitico ‘Italia in Piazza’ sono rapidamente degenerati in duri scontri con le forze dell’ordine.

MILANO E TORINO: DEVASTAZIONI E ASSALTI ALLE STAZIONI

Milano, fumogeni in Piazza Duomo durante il corteo di ‘Italia in Piazza’ contro carovita e bassi salari (17 ottobre 2026 – Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Il capoluogo lombardo ha vissuto ore drammatiche. Ancora incidenti a Milano nella giornata di oggi. Durante il corteo studentesco di ‘Italia in piazza’, questo pomeriggio in contemporanea in altre città italiane, è partito un lancio di sassi all’indirizzo delle Forze dell’ordine. Esplose anche alcune bombe carta. Gli agenti, in assetto antisommossa, hanno messo in atto alcune cariche di di alleggerimento. Durante la manifestazione, che vede alcune migliaia di partecipanti, sono state danneggiate anche pensiline dell’Atm e alcune vetrate dei palazzi. Tensioni e tafferugli si sono poi ripetuti in altre vie del centro, e anche nella zona del Duomo. Ci sarebbero anche alcuni feriti, sia tra i manifestanti sia tra le Forze dell’ordine. Immediata la censura del deputato leghista Fabrizio Cecchetti. “Quello che sta accadendo questo pomeriggio a Milano è assolutamente inaccettabile. Chi rompe e danneggia deve risarcire di tasca propria”.

La manifestazione ha radunato oltre cinquemila persone, ma la situazione è precipitata in via Broletto, all’incrocio con via San Tomaso. Un gruppo di manifestanti ha iniziato a lanciare pietre contro i reparti mobili della polizia, che hanno risposto con una prima carica di alleggerimento, frammentando il corteo. Tra esplosioni di petardi e bombe carta, la guerriglia ha provocato danni ingenti alle pensiline dei mezzi pubblici e alle vetrate di diversi palazzi storici, registrando diversi feriti e decine di fermati. Tensione anche sull’asse Duomo-Cordusio, dove giovanissimi incappucciati – alcuni dei quali sventolavano bandiere albanesi in solidarietà alle rivolte di Tirana – hanno rovesciato recinzioni dei cantieri e tavolini dei bar.

Milano, scontri tra reparti antisommossa e manifestanti in Piazza Duomo durante il corteo contro il carovita. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)

Gravi disordini hanno segnato anche il sabato torinese. Dopo essersi radunati in Piazza Castello con cori contro il governo, il generale Vannacci e l’aumento dei carburanti, i manifestanti si sono mossi in corteo verso la stazione di Porta Nuova. L’epilogo è stato violentissimo: gruppi di giovanissimi dimostranti hanno avviato un fitto lancio di sassi e bottiglie contro il cordone di polizia schierato a protezione dello snodo ferroviario. Per respingere l’assalto e mettere in sicurezza lo scalo, gli agenti sono stati costretti a lanciare numerosi lacrimogeni, disperdendo così la folla tra le vie limitrofe. Unica grande piazza a chiudersi senza incidenti è stata invece Genova, dove circa duecento manifestanti hanno sfilato pacificamente tra bandiere palestinesi e richieste di stop al caro-affitti.

BOLOGNA: IDRANTI ALLA STAZIONE E SAN PETRONIO IMBRATTATA

Massima tensione anche nel capoluogo emiliano, dove gli scontri di piazza si sono intrecciati a un duro scontro politico locale. A Bologna gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine sono andati in scena davanti alla stazione. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni, cariche e idranti al lancio di oggetti (comprese diverse bici del bike sharing comunale) da parte degli attivisti. Dopo le manifestazioni di ieri, anche questa mattina in diversi licei della città si sono ripetuti blocchi e sit-in: al Minghetti, al Sabin e al Copernico. Gli studenti (alcuni anche in maschera) si sono poi mossi in corteo, ognuno dalla propria scuola, raggiungendo piazza Aldrovandi, che è stata ‘occupata’ e chiusa al traffico con le transenne già presenti. Qui i collettivi studenteschi hanno esposto striscioni in solidarietà alle manifestazioni in Francia.

Nel primo pomeriggio sono poi sfilati per le vie del centro cittadino, con un corteo molto numeroso. Che però è degenerato in momenti di tensione e disordine, con nuovi scontri davanti alla stazione con le Forze dell’ordine. Alcune scritte sono anche state tracciate sui muri esterni della Basilica di San Petronio. Immediata la condanna del centrodestra. Gabriele Giordani, consigliere comunale Fdi, esprime in particolare “ferma condanna per l’imbrattamento della Basilica di San Petronio, uno dei più importanti simboli della città. Un gesto vergognoso che dimostra la natura di queste pseudo-manifestazioni che non sono altro che scuse per violentare la città”. Le manifestazioni, critica il meloniano, è “velocemente degenerata in violenza gratuita che ha causato danneggiamenti e pericolo per i cittadini bolognesi. Non è accettabile che con ogni pretesto vengano assalite le Forze dell’ordine, danneggiate le attività commerciali, divelti segnali stradali per poi esser lanciati pericolosamente in mezzo alla strada”.

Secondo Giordani queste manifestazioni “non hanno senso e servono solo per creare disagi e fare danni. Bologna non merita di essere costantemente violentata da questi gruppi di violenti e serve una presa di posizione netta da parte di tutta la politica per condannare questi fatti”. Fdi esprime quindi solidarietà alle Forze dell’ordine e chiede al sindaco e alla maggioranza di “prendere le distanze e condannare questo tipo di manifestazioni che nulla hanno a che fare con il confronto dialettico e col manifestare democratico. Auspichiamo che i responsabili vengano individuati e rispondano dei danni causati”, chiosa Giordani.

Indignato è anche Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Palazzo D’Accursio. “Esprimo piena solidarietà e vicinanza alle Forze dell’ordine- afferma- costrette a fronteggiare gruppi di manifestanti violenti che hanno lanciato sedie, tavolini, biciclette e cartelli contro gli agenti, rendendo necessario l’intervento con gli idranti. È inaccettabile che una manifestazione si trasformi in violenza e aggressioni contro chi ogni giorno lavora per garantire la sicurezza della nostra comunità”. Per Di Benedetto è “gravissimo anche l’imbrattamento della Basilica di San Petronio, uno dei simboli più importanti di Bologna, che merita rispetto e tutela. I responsabili di questi gesti devono essere individuati e chiamati a rispondere delle proprie azioni. La libertà di manifestare non può diventare un pretesto per devastare la città, aggredire le Forze dell’ordine e deturpare il patrimonio collettivo. Da parte del sindaco serve una condanna netta, senza distinguo e senza ambiguità. Lepore dica chiaramente da che parte sta. La sicurezza e il rispetto della città non possono essere negoziabili”, conclude Di Benedetto.

CONTESTATO IL SINDACO LEPORE

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Contestato questa mattina al Pilastro il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Come annunciato nei giorni scorsi, il comitato Mu Basta e il comitato Popolare Pilastro si sono fatti trovare alla Casa della Comunità in via Pirandello, dove il primo cittadino ha inaugurato gli spazi rinnovati della struttura sanitaria, insieme alla direttrice dell’Ausl di Bologna, Anna Maria Petrini. Al suo arrivo, Lepore è stato vivacemente contestato dai manifestanti (una dozzina) e un’attivista è riuscita a infilargli nel taschino della giacca il resto di un lacrimogeno raccolto nel parco dove sta sorgendo il Museo dei bambini, residuato degli scontri dei mesi scorsi tra chi non vuole l’opera e le Forze dell’ordine. Il lacrimogeno è stato subito preso in consegna dalla scorta che accompagna il sindaco. I comitati dunque non mollano e continuano a contestare il Muba, i cui lavori ormai sono iniziati da tempo e che dovrebbe essere completato nel 2027. I manifestanti accusano anche il sindaco di voler evitare il confronto.

“Io vengo qui ogni due o tre mesi- rivendica Lepore- conosco i cittadini del Pilastro quasi uno per uno. Francamente ci sono persone nei comitati che protestano che io qui non ho mai visto, e ci vengo spesso. Certo, ci sono anche abitanti che hanno idee diverse. Però chi ha fatto gli scontri con la Polizia c’entra molto poco col Pilastro”. Di assemblee pubbliche, aggiunge il sindaco, “ne facciamo continuamente, però quando ne facciamo non vengono. Invece che urlare, si confrontino. Per il progetto del tram faremo ancora molti incontri, quindi ci sarà occasione nuovamente per confrontarsi”. Lepore si dice consapevole delle critiche, che “vanno colte come sempre”.

Detto questo, il sindaco rivendica le “tante risorse” investite sul Pilastro. “Vogliamo rafforzare i presidi educativi, sanitari, sociali e del trasporto pubblico- spiega il sindaco di Bologna, Matteo Lepore– quello che abbiamo promesso di fare in campagna elettorale. Abbiamo fatto quattro anni di discussione e di partecipazione, adesso è il momento di riconsegnare alla cittadinanza gli impegni che ci siamo assunti”. Sul Muba, intanto, “stiamo andando avanti con i lavori e li finiremo entro il 2027- assicura Lepore- è una struttura non particolarmente complessa, di legno, che accoglierà spazi che sono stati progettati insieme alla cittadinanza del mondo del terzo settore. Siamo già a buon punto anche per quanto riguarda il confronto con tutte le associazioni del territorio per arrivare anche a una gestione condivisa, quindi sarà un luogo che gestiremo insieme alle associazioni del territorio”. Il sindaco continua a sostenere che il Museo per i bambini e le bambine nel parco “sarà davvero una cosa di grande rilievo per tutte le famiglie del Pilastro e per le famiglie bolognese. Porteremo lì spazi educativi e attività extrascolastiche pomeridiane. Lo stiamo facendo in tutti i quartieri: sono 30 i centri di aggregazione giovanili che in questo mandato abbiamo aperto o rinnovato. E stiamo investendo risorse che troviamo peraltro fuori, da fondazioni o dalla Commissione europea”. Il sindaco ricorda poi le scuole medie aperte al pomeriggio e la lista d’attesa per i nidi azzerata. “Chi parla di sociale, di bisogni e di servizi dovrebbe guardare a queste cose concrete che abbiamo realizzato in tutti i quartieri- afferma Lepore- ed era sbagliato non portarli al Pilastro. E’ normale che ci siano punti di vista diversi, però credo che stiamo facendo il nostro lavoro per la comunità”.