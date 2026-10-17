Guerriglia urbana in Francia, centinaia di arresti. L’allarme di Lévy: “Pompieri aggrediti e agenti braccati: vacilla il patto democratico”

ROMA – “Quando i pompieri venuti a soccorrere diventano vittime, quando i poliziotti sono braccati, quando le piazze della Repubblica si incendiano, la parola ‘eccesso’ non basta più; né quella di ‘black blocs’; è il patto democratico che rischia di vacillare”. È il monito lanciato dall’intellettuale Bernard-Henri Lévy di fronte all’ondata di violenze che sta infiammando la Francia, dove la mobilitazione indetta da gilet gialli, studenti e sindacati contro il carovita e l’aumento dei carburanti è rapidamente degenerata in guerriglia urbana.

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Secondo Le Figaro, il bilancio provvisorio è di almeno 272 arresti su scala nazionale. I disordini hanno colpito simultaneamente i principali centri del Paese. A Parigi le tensioni più gravi si sono concentrate attorno a Place de la République, dove i manifestanti hanno eretto barricate incendiarie e bersagliato i reparti antisommossa. La prefettura capitolina ha inoltre reso noto di aver dovuto respingere con la forza un corteo non autorizzato che tentava di forzare i blocchi per dirigersi verso il Palazzo dell’Eliseo.

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Scene di devastazione, riporta Le Figaro, si sono registrate a Lille, dove decine di individui hanno sfondato le porte a vetri del municipio facendo irruzione nell’edificio e saccheggiando alcuni locali comunali prima di fuggire. Tensioni altissime anche a Bordeaux, con un furgone della polizia accerchiato e colpito dal lancio di pesanti lastre di pietra sradicate dal selciato, mentre a Lione le autorità cittadine hanno confermato l’azione di gruppi armati di bottiglie molotov.

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La violenza nelle piazze ha immediatamente innescato un duro scontro politico. Mentre il leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha sfilato tra i cori della folla parigina e la deputata ecologista Sandrine Rousseau ha accusato la polizia di usare metodi “al limite di ciò che la Repubblica può accettare”, la leader del Rassemblement National Marine Le Pen ha condannato i disordini, accusando l’estrema sinistra di aver “cinicamente strumentalizzato” le legittime rivendicazioni sociali dei cittadini.