Papa Leone XIV ha lasciato l’ospedale: domani l’Angelus dal balcone di San Pietro

ROMA – Papa Leone XIV ha lasciato il Policlinico Gemelli. Il Pontefice è uscito dalla struttura camminando e, prima di salire in auto, si è fermato a parlare con alcuni presenti.

Un applauso ha salutato la partenza della macchina che ha riportato il Papa in Vaticano. Domani, ha fatto sapere la Sala Stampa della Santa Sede, reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio.

MATTARELLA: IL PIÙ CALOROSO AUGURIO DI SERENA CONVALESCENZA

“Santità, ho appreso la notizia delle Sue dimissioni questo pomeriggio dal Policlinico Gemelli a pochi giorni all’intervento chirurgico cui Ella si è sottoposta. In queste circostanze mi unisco nuovamente alle vaste testimonianze di vicinanza e affetto che Le sono state rivolte da semplici cittadini e leader politici di numerosi Paesi. Espressioni di grande solidarietà nei confronti della Santità Vostra e diffuse manifestazioni di buoni auspici per la Sua salute hanno accomunato moltitudini di persone da ogni luogo del mondo, e certamente, con particolare sensibilità, tutte le comunità cattoliche che, grate per le cure del personale medico-sanitario che La assiste, trovano altresì rassicurazione nell’esortazione agostiniana a conservare sempre la fiducia, anche nella guarigione dalle malattie, nel superamento delle difficoltà. Con questi sentimenti Le rinnovo a nome dell’intera Italia e mio personale il più caloroso augurio di una serena convalescenza per un Suo pronto e completo ristabilimento”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Leone XIV.