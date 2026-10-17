BOLOGNA – A Lione è stato appiccato un incendio all’ufficio del turismo nel corso delle manifestazioni di protesta di oggi, sabato 17 ottobre.

Francia in fiamme per le proteste contro il caro vita: a Lione incendiato ufficio del turismo

Come riporta Cnews, l’edificio è stato prima bersagliato con il lancio di oggetti e proiettili, poi è stato saccheggiato. All’interno della struttura è quindi scoppiato un incendio, causato a quanto pare dal lancio di fuochi d’artificio e bombe carta, indirizzati anche contro le Forze dell’ordine.

La Polizia è riuscita a far allontanare i manifestanti e a disperdere una parte delle persone protagoniste dell’attacco, che agivano a volto coperto, utilizzando gas lacrimogeni e granate stordenti. Su ‘X’ il prefetto della regione ha invitato i manifestanti pacifici a prendere le distanze dai violenti.