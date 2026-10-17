VIDEO | Videomessaggio di Meloni al Forum di Varignana: “Costruire una via italiana all’IA che non lavori al posto delle persone”

ROMA – L’Intelligenza Artificiale è ormai entrata prepotentemente nelle nostre vite ed è destinata a rivoluzionare tutto, a partire dai processi produttivi e industriali. Si tratta di una sfida epocale che anche le imprese stanno cogliendo, come dimostra il loro dinamismo. È questo il fulcro delle parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio di saluto inviato alla seconda giornata del convegno “Ai.Dea – Forum di Varignana – Conoscenza, dati e Ai per l’impresa italiana”, promosso da Nomisma e Confindustria nel bolognese.

ENORME POTENZIALE PER IL MADE IN ITALY

Nel suo intervento, la premier ha evidenziato come l’adozione di questa tecnologia stia progressivamente crescendo nel nostro tessuto economico, sottolineando tuttavia che vi sono ancora ampi margini per fare di più e un enorme potenziale da liberare. “L’adozione di questa tecnologia- continua Meloni- sta progressivamente crescendo nel nostro tessuto economico, ma io penso che ci sia un enorme potenziale da liberare e che ci siano i margini per poter fare di più. Pensiamo alle opportunità straordinarie che possono nascere dall’incontro tra Intelligenza artificiale e il sapere delle nostre manifatture, la qualità del Made in Italy, l’ingegno dei nostri territori. Abbiamo capacità e talenti da mettere in campo. Dobbiamo saperli coltivare e creare le condizioni perché possano tradursi in ricerca, investimenti, impresa”.

MELONI: COSTRUIRE IA ITALIANA CHE LAVORI CON PERSONE, NON AL LORO POSTO

Giorgia Meloni ha tracciato le linee guida per la costruzione di una vera e propria “via italiana all’Intelligenza Artificiale”: un modello che nasca dalla manifattura e che sia progettato per lavorare con le persone e non al loro posto, con l’obiettivo di rendere le imprese più competitive e il lavoro più qualificato. “Abbiamo l’occasione per costruire una via italiana all’Intelligenza artificiale, un’Ia che nasca dalla manifattura e lavori con le persone, non al loro posto, che renda più competitive le nostre imprese, più qualificato il nostro lavoro. Che non perda mai di vista l’uomo e difenda la sua dignità e la sua professionalità. Perché come ci ha ricordato Papa Leone, nell’epoca dell’intelligenza artificiale e della robotica non ci si può affidare solo alla mano invisibile del mercato”.

MELONI: NON DOBBIAMO AVER PAURA DI COGLIERE OPPORTUNITÀ

“Oggi con l’intelligenza artificiale abbiamo una nuova straordinaria opportunità e non dobbiamo aver paura di coglierla e sfruttarla al massimo per portare in questa trasformazione la nostra identità e dimostrare ancora una volta di che cosa l’Italia è capace”, ha detto Meloni.

MELONI: ANCHE PICCOLA IMPRESA LA POSSA USARE PER LAVORARE MEGLIO

L’innovazione, ha sottolineato la premier, non è prerogativa esclusiva dei grandi gruppi: il valore di un’idea non dipende dalle dimensioni dell’azienda in cui nasce. Per questo motivo “servono strumenti accessibili, competenze diffuse, un legame sempre più forte tra università e produzione. Vogliamo che anche una piccola impresa possa usare l’intelligenza artificiale per valorizzare ciò che la rende unica, per lavorare meglio, migliorare la produttività, essere sempre più competitiva”.