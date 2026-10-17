Onorato contro i ‘campanellari’: “Ogni giorno fregate qualcuno”

ROMA – “Da un anno e mezzo combatto e segnalo alle forze dell’ordine chi frega i turisti con il gioco delle tre campanelle: sono truffatori. Nonostante decine di arresti e centinaia di denunce, stanno sempre lì a rovinare l’immagine di Roma. Nei giorni scorsi le ‘Iene’ sono venute da me e siamo andati insieme a mandarli via. Ma il giorno dopo sono tornati al loro posto per fregare tutti”. Lo dice Alessandro Onorato, assessore comunale ai grandi eventi, sport, moda e turismo di Roma Capitale, in un post su Instagram in cui è ripreso mentre affronta faccia a faccia i cosiddetti ‘campanellari’. “Noi lavoriamo per promuovere Roma. Ogni giorno fregate qualcuno, non si può continuare così”, dice Onorato rivolgendosi a chi aveva allestito il banchetto con le campanelle. “Non è fregare, perché noi non diciamo a nessuno vieni a giocare”, gli viene risposto.