sabato 17 Ottobre 2026

Onorato contro i ‘campanellari’: “Ogni giorno fregate qualcuno”

L'assessore: "Li combatto da un anno e mezzo ma tornano sempre al loro posto"

di Manuela BoggiaData pubblicazione: 17-10-2026 ore 14:16Ultimo aggiornamento: 17-10-2026 ore 14:17

ROMA – “Da un anno e mezzo combatto e segnalo alle forze dell’ordine chi frega i turisti con il gioco delle tre campanelle: sono truffatori. Nonostante decine di arresti e centinaia di denunce, stanno sempre lì a rovinare l’immagine di Roma. Nei giorni scorsi le ‘Iene’ sono venute da me e siamo andati insieme a mandarli via. Ma il giorno dopo sono tornati al loro posto per fregare tutti”. Lo dice Alessandro Onorato, assessore comunale ai grandi eventi, sport, moda e turismo di Roma Capitale, in un post su Instagram in cui è ripreso mentre affronta faccia a faccia i cosiddetti ‘campanellari’. “Noi lavoriamo per promuovere Roma. Ogni giorno fregate qualcuno, non si può continuare così”, dice Onorato rivolgendosi a chi aveva allestito il banchetto con le campanelle. “Non è fregare, perché noi non diciamo a nessuno vieni a giocare”, gli viene risposto.

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