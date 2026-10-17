sabato 17 Ottobre 2026

Attenzione all’e-mail per il rinnovo della tessera sanitaria, il ministero: “È una truffa”

"Circolano false comunicazioni che invitano a fornire dati personali per il rinnovo"

Data pubblicazione: 17-10-2026 ore 14:00Ultimo aggiornamento: 17-10-2026 ore 14:00

ROMA – Il ministero della Salute avverte che stanno circolando false e-mail che utilizzano indebitamente il nome del ministero e invitano i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo della Tessera Sanitaria. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali. Le e-mail fraudolente invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al rinnovo della Tessera Sanitaria.

Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili. I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente. Il ministero della Salute non invia e-mail per richiedere l’inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali. Si ricorda che eventuali richieste vanno effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali. Il ministero invita a non cliccare sui link contenuti nelle e-mail sospette; non fornire dati personali o sensibili; cancellare immediatamente il messaggio. Per aggiornamenti e informazioni ufficiali si invita a fare riferimento esclusivamente ai siti istituzionali del ministero della Salute e delle altre amministrazioni competenti.

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