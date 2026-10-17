Il 4 dicembre arriva ‘Replay’, il nuovo disco dei Pinguini Tatttici Nucleari

NAPOLI – Dopo un’estate da assoluti protagonisti, i Pinguini Tattici Nucleari sono pronti a mettere a segno un altro colpo. Il prossimo 4 dicembre uscirà infatti “Replay” (Epic/Sony Music Italy), il sesto album in studio della band che continua a guidare il pop italiano. Il nuovo progetto discografico arriva sulla scia del travolgente successo di “Sorry Scusa Lo Siento”, il singolo apripista che ha dominato le classifiche di vendita e la classifica radiofonica EarOne per oltre 20 settimane, culminando con la vittoria al Power Hits Estate 2026 all’Arena di Verona. Attraverso questo nuovo lavoro, la band riflette sul concetto di memoria e sul senso del tempo.

“Da trentenni ci siamo chiesti: se dovessimo riassumere la nostra vita in qualche decina di azioni, cosa entrerebbe nella sequenza video e cosa ne rimarrebbe fuori?”, spiega il frontman Riccardo Zanotti. “Replay è un album con tre anime diverse ma comunicanti: passato, presente e futuro, in perfetto equilibrio tra loro. È pieno zeppo di canzoni tratte da storie vere, perché un replay può fare di tutto, tranne che essere disonesto”. I numeri della band confermano lo strapotere artistico dei Pinguini unico nel panorama nazionale: 91 dischi di platino, 11 d’oro e il primato come unica band nella Top 10 degli album più venduti del 2025 con “Hello World”. Un successo replicato anche nelle piazze dal vivo: dopo le 9 date sold out e i 420 mila biglietti staccati nello scorso tour negli stadi, il gruppo si prepara a tornare sui palchi nel 2027 con un nuovo tour estivo nei principali stadi italiani, organizzato da Magellano Concerti, che ha già visto raddoppiare le date di Milano e Torino e aggiungere una tappa a Napoli.