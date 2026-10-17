Crosetto alla Bbc: “Grave errore limitare a Kiev l’accesso ai satelliti. Putin? Non penso si fermi all’Ucraina”

ROMA – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha definito un “errore completo, un grave errore” la decisione degli Stati Uniti di limitare l’accesso ai sistemi satellitari e all’intelligence utilizzati dall’Ucraina per difendersi dagli attacchi russi. In un’intervista alla BBC, Guido Crosetto ha avvertito che una mossa del genere da parte dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump “non ha alcun senso” e rischia di prolungare l’invasione su larga scala della Russia, anziché favorire il raggiungimento della pace.

“La pace arriverà quando Putin si convincerà che c’è una situazione di stallo, che non può più avanzare”, ha dichiarato il ministro della Difesa alla BBC. “Se (Putin) percepisce una debolezza da parte dell’Ucraina – e il fatto che gli Stati Uniti privino l’Ucraina di risorse crea appunto una debolezza – allora crederà di poter vincere. Di conseguenza, continuerà la guerra”, ha avvertito Crosetto. Crosetto ha promesso che il sostegno militare italiano continuerà “finché questo governo sarà in carica”, pur avvertendo che ottenere l’approvazione del Parlamento per ulteriori consegne sarà “più difficile” con l’avvicinarsi delle elezioni.

CROSETTO: NON PENSO CHE PUTIN SI VOGLIA FERMARE ALL’UCRAINA

“Io non penso che Putin si voglia fermare all’Ucraina, perciò l’Europa è preoccupata. Ci stiamo preparando alla follia, sperando di non doverla mai affrontare”, spiega il ministro. “La maggior parte del bilancio russo è ormai investita in armi e spese militari. Presto avranno un milione e mezzo di militari. Se la guerra finisse domani, cosa farebbe Putin con un milione e mezzo di soldati?”, dice Crosetto. Inoltre, finché non si terranno le elezioni di midterm negli Stati uniti, per il ministro della Difesa “non è possibile capire quale sia la strategia” di Trump per quanto riguarda l’Ucraina.