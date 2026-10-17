Papa Leone XIV sarà dimesso nel primo pomeriggio dal Policlinico Gemelli

ROMA – “In considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione”. Il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora lo comunicano in merito al decorso post operatorio del Papa.

PAPA LEONE XIV SARÀ DIMESSO OGGI

“A seguito delle conclusioni fornite dai medici questa mattina, Papa Leone XIV sarà dimesso oggi dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato per l’intervento al polmone destro”. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede che aggiunge: Papa Leone XIV “lascerà l’ospedale nel primo pomeriggio e farà rientro in Vaticano. Domani reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio” su piazza San Pietro.