sabato 17 Ottobre 2026

Papa Leone XIV sarà dimesso nel primo pomeriggio dal Policlinico Gemelli

Il Pontefice era ricoverato per l'intervento al polmone destro. Domani reciterà la preghiera dell'Angelus dalla finestra dell'appartamento pontificio

Data pubblicazione: 17-10-2026 ore 11:38Ultimo aggiornamento: 17-10-2026 ore 11:50

ROMA – “In considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione”. Il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora lo comunicano in merito al decorso post operatorio del Papa.

PAPA LEONE XIV SARÀ DIMESSO OGGI

“A seguito delle conclusioni fornite dai medici questa mattina, Papa Leone XIV sarà dimesso oggi dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato per l’intervento al polmone destro”. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede che aggiunge: Papa Leone XIV “lascerà l’ospedale nel primo pomeriggio e farà rientro in Vaticano. Domani reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio” su piazza San Pietro.

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