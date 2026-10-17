Il concerto degli Opus Avantra, avanguardia e tradizione senza tempo

PADOVA – Ci sono cose musicali che gli Anni 70 hanno partorito con lungimiranza e che erano nate all’insegna del coraggio espressivo. Gli Opus Avantra appartengono a questa fase storica della musica sperimentale italiana, frutto indiscutibile di un’epoca libera, feconda e incontrollabile. La driving force di questa band – Donella Del Monaco (nipote di Mario Del Monaco, uno dei più grandi tenori del Novecento), Alfredo Tisocco, Renato Marengo e Giorgio Bisotto – era un quartetto di pensatori prima ancora che di musicisti. Assemblando la formazione questi quattro giovanotti avevano coniato un nome – Opus Avantra appunto – in cui si gettava un ponte artistico tra avanguardia e tradizione. Che poi stava a significare: abbattiamo le divisioni tra generi, esaltiamo l’atto musicale in quanto invenzione estetica, compiamo ciò che riunifica, invece che ciò che divide tra i secoli, i gusti e le generazioni. Ed i loro dischi, i loro testi, le loro scelte sonore, vocali e ritmiche confermavano quella visione e quella provocazione. Ne è conseguita una proposta artistica che nell’epoca della Pfm, del Banco del Mutuo Soccorso e degli Area percorreva la strada di una fusione impossibile tra melodramma e rock progressive, tra cultura francese e visioni sonore sperimentali, tra canzone e improvvisazione.

I LIVE AL TEATRO DI TOMBOLO

Tra scioglimenti, reunion e ripubblicazioni (è di due anni fa l’uscita del Box OA48, che raccoglie tutti gli album della band), Del Monco e Tisocco si ritrovano oggi ancora sul palco, per una serie di concerti avviata nel piccolo e prezioso teatro di Tombolo, a due passi da Padova, dove Vannuccio Zanella – coraggioso organizzatore musicale – coordina un cartellone di concerti di smisurata qualità. La formazione degli Opus Avantra oggi vede in scena (insieme ai due fondatori Del Monaco e Tisocco) Eva Conte (violoncello), Andrea de Nardi (tastiere), Giorgio Cedolin (batteria) con Mauro Martello (flauto e sax) che interpreta egregiamente il ruolo di compositore aggiunto. Tutto, naturalmente, ruota attorno a Donella Del Monaco, che ha la presenza fuori dal tempo di una sacerdotessa – fisica e spirituale – del canto, mentre Alfredo Tisocco conferma ancora una volta di essere tra i più grandi interpreti pianistici in circolazione (e non solo in Italia). Grazie a loro due si può passare dal pop al jazz, da ambientazioni progressive alle melodie mediterranee, dalla lirica al rock con credibilità e fascinazione.

24 BRANI IN SCALETTA

La serata corre via con (addirittura) ventiquattro brani in scaletta, che toccano ed esprimono tutte le varie fasi vissute dalla formazione, dall’eccezionale esordio di Introspezione (1974) agli ultimi album Rosa rosae e Loucos. Brani solo pianistici (Introspezione, Envy, Gluttony) e interpretazioni dominate dalla voce di Donella (La Marmellata, Vento del Nord, Nel luogo magico) si alternano con pezzi strumentali più recenti (Mareggiata delle stelle, Leggerezza e gracilità) per un pubblico che non teme di doversi confrontare con suoni e colori insoliti, che si credevano persi nel tempo. Già interpretata durante la serata, Il pavone – autentico cavallo di battaglia della band e sprazzo di grande melodia all’interno di una produzione che tocca anche picchi dissonanti – è richiesta a gran voce anche nei bis e Del Monaco e Tisocco la ripropongono volentieri, ricordando che è proprio questo pezzo che ha fatto la fortuna internazionale degli Opus Avantra, che in vari Paesi, soprattutto in Giappone, sono considerati uno dei miti della musica contemporanea. A dimostrazione che la sperimentazione e la buona musica non invecchiano. Mai.