sabato 17 Ottobre 2026

Tredicenne violentato in un bar a Padova, arrestato un 40enne. Stefani: “Raccapricciante”

Il presidente della Regione: "Tolleranza zero"

di Andrea SangermanoData pubblicazione: 17-10-2026 ore 10:55Ultimo aggiornamento: 17-10-2026 ore 11:01

VENEZIA – Un ragazzo di 13 anni è stato violentato in un bar di Padova. E un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di aver commesso il fatto. “Un fatto raccapricciante- commenta Alberto Stefani presidente della Regione Veneto- un ragazzino di appena 13 anni è stato vittima di una violenza sessuale che suscita rabbia, disgusto e profonda indignazione. Il mio primo pensiero va a lui e alla sua famiglia, ai quali esprimo tutta la mia vicinanza in un momento così drammatico”.

Un cliente del bar ha notato l’assenza del ragazzo è ha dato l’allarme, interrompendo così la violenza. Il governatore rivolge quindi “un sincero ringraziamento agli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Padova, che sono intervenuti tempestivamente e hanno condotto con professionalità e determinazione le indagini che hanno portato all’arresto del presunto responsabile. Un ringraziamento particolare va anche all’avventore del bar che, accortosi dell’assenza del ragazzo, ha immediatamente avvisato i genitori, e a questi ultimi che, con prontezza e coraggio, sono intervenuti sfondando la porta del bagno e interrompendo la violenza. La loro attenzione è stata decisiva”.

Secondo Stefani, “di fronte a episodi di questa gravità non può esserci alcuna tolleranza. Chi si rende responsabile di simili atrocità deve risponderne davanti alla giustizia con la massima severità prevista dalla legge. La protezione dei bambini e dei ragazzi deve essere una priorità assoluta. Al Questore Marco Odorisio e a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato rinnovo la mia gratitudine per il lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della sicurezza dei cittadini e delle persone più vulnerabili”, conclude il presidente della Regione Veneto.

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