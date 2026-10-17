Renzi contro il governo: “Giorgetti presenta numeri opposti a quello che dice Meloni”

ROMA – Matteo Renzi torna ad attaccare il governo e a tracciare la rotta del centrosinistra ai microfoni di Radio 24. Durante l’intervista, il leader di Italia Viva ha commentato diversi temi di attulità, tra questi, anche l’episodio dell’Aula vuota durante l’intervento del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel giorno del voto sullo scostamento di bilancio alla Camera: “Io non solo ero in Aula, ma ho replicato a Giorgetti. E mentre io replicavo lui se n’è andato. Quindi siamo in presenza di una attenta narrazione costruita da Giorgetti, che l’ha buttata giustamente sugli assenti”. Ma “il punto politico è sicuramente” quello di “una pessima immagine. Il mio intervento si è svolto in assenza del ministro perché lui ha parlato e se n’è andato. Questo è un giochino in cui a Firenze si dice ‘Cencio parla male di straccio’…”.

RENZI: GIORGETTI PRESENTA NUMERI OPPOSTI A QUEL CHE DICE MELONI

“L’Aula con poca gente è stata una scandalo, ma voglio anche dire con molta franchezza che il problema politico è che Giorgetti ha presentato dei numeri che sono l’opposto di quello che la Meloni dice tutti i giorni, perché poi la forma prevale sulla sostanza”. “L’inflazione sta aumentando più degli stipendi, sì o no? Secondo il documento presentato da Giorgetti- continua il leader di Italia Viva- l’inflazione nel 2028 cresce del 3% e gli stipendi del 2,3%. Chi ha ragione? È vero o no che il debito pubblico è aumentato? Giorgetti ha detto in aula ‘Noi non abbiamo fatto più debito’. Sa quanto era il rapporto debito/pil nel 2023? Il 134%. Sa quanto sarà nel 2028? Il 138%”. Quindi, tira le somme Renzi, “il problema di fondo è che Giorgetti è stato abile nel buttarla sulle scandalose assenze e contemporaneamente non ha risposto a nessuno dei punti sollevati dai parlamentari presenti, tra cui il sottoscritto. Perché Giorgetti è un po’ un chiacchierone, dai…”.

CENTROSINISTRA. RENZI: CENTRO DECISIVO PER VINCERE, CHI VUOL PERDERE LO DICA

Sollecitato sul profilo di Silvia Salis, Renzi smentisce l’etichetta di una sua diretta “creatura politica”: “No, no, la Salis è una creatura dei genovesi, nel senso che l’hanno eletta. Io sono una persona che la conosce da molto tempo e la stima”. Detto questo, “il punto fondamentale” è che “tutti i sondaggi che vengono diffusi dalle agenzie a ciò incaricate, e che vengono peraltro pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio, come previsto dalla legge, dicono la stessa cosa: il contributo del centro riformista è decisivo per la vittoria o la sconfitta del centrosinistra”, ha detto Renzi. Dopodiché, continua l’ex premier, “se qualcuno vuol perdere, lo dica. Io penso che sia da apprezzare lo sforzo, tra virgolette, testardamente unitario, chiuse virgolette, che Elly Schlein ha messo nella sua guida del Pd”. Poi, “la Salis è sicuramente una personalità che, avendo vinto a Genova, anche un po’ a sorpresa, e avendo portato una ventata di novità, costituisce un valore per tutti. Non per noi, non per il Pd, non per i 5 Stelle”, ma “per tutti, per la coalizione”, consolida Renzi. “Il tema vero è che Salis ha scelto di non correre alle primarie, se ci saranno le primarie, e quindi penso sia una posizione da rispettare, punto”, aggiunge il leader di Italia Viva.

RENZI: STARE NELLE FOTO NON MI INTERESSA, PROGRAMMA SÌ

“Certo che non sono nelle foto del Campo largo. Aggiungo: a me di stare nelle foto, per la mia storia personale, per la mia esperienza, interessa abbastanza il giusto. Quello che interessa è che ci sia un programma di centrosinistra”, spiega Renzi rispetto alla presenza nelle foto di rito dell’alleanza. “Un programma di centrosinistra”, dice Renzi, “che parta dal carovita, dalle condizioni quotidiane” e “che inserisca degli elementi di riformismo, perché io penso che l’Europa sia la vera sfida, in particolar modo in questo periodo di tensioni: Russia-Ucraina, Medio Oriente, Stati Uniti-Cina; penso che ci sia bisogno di una vicenda che, come dire, valorizzi il mondo della produzione e non soltanto il mondo dei sussidi”. Renzi pensa “che ci sia bisogno di garantismo. Perché quelli che ce l’hanno con me e che non mi vogliono, che sono in qualche redazione di giornali per ovvi motivi più che in qualche schieramento politico, sono quelli che non vogliono i garantisti nel centrosinistra. Io invece penso che sia importante che il garantismo sia difeso e protetto, perché il garantismo non è un chicchirillò, non è un orpello: è un principio costituzionale al quale sono legato”, conclude Renzi.