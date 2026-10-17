VIDEO | Ucraina, le comunità in Italia: “Salvate i civili di Oleshky”

ROMA – “Save Oleshky”: salvate Oleshky. È l’appello che da otto città italiane si alza in questi giorni per la popolazione di questa cittadina sulla linea del fronte nel sud dell’Ucraina, a oggi sotto controllo russo. I civili non hanno accesso agli aiuti umanitari e all’assistenza medica, mentre droni e mine rendono quasi impossibili le evacuazioni. In Italia il Network Associazioni per l’Ucraina sta organizzando presidi e manifestazioni: dopo le iniziative ad Ancona, Modena, Piacenza, Portogruaro, Ravenna, Rimini e Vicenza, il prossimo appuntamento è il 18 ottobre a Bologna. Il Paese occupante, sottolinea poi il Network in riferimento alla Russia, ha l’obbligo sancito dal diritto internazionale di garantire cibo, forniture mediche e interventi umanitari.