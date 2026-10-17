Giorgetti al Fmi: “Tutelare la sostenibilità del debito proteggendo gli investimenti”

ROMA – “La politica fiscale dovrebbe ricostituire le riserve e salvaguardare la sostenibilità del debito attraverso quadri credibili a medio termine (come il quadro fiscale dell’UE), proteggendo al contempo gli investimenti che favoriscono la crescita e la spesa sociale essenziale, riducendo i rischi di ricaduta esterna e migliorando la qualità e l’efficienza della spesa e delle entrate pubbliche”. Così la dichiarazione del ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti al Comitato internazionale monetario e finanziario del Fmi, a nome di Albania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Repubblica di San Marino. “Insieme ad ambiziose riforme strutturali, queste politiche sosterrebbero una crescita più robusta e rafforzerebbero la resilienza agli shock- dice Giorgetti- Oltre alla stabilizzazione a breve termine, la resilienza richiede una maggiore diversificazione delle fonti energetiche e delle catene di approvvigionamento nel medio termine, mentre la diffusione dell’innovazione tecnologica, anche attraverso l’intelligenza artificiale, offre significative opportunità per aumentare la produttività e rafforzare la crescita a lungo termine, insieme a rischi che dovranno essere gestiti con attenzione”.

“La salvaguardia della stabilità macroeconomica richiede politiche coerenti che bilancino la stabilizzazione a breve termine con le priorità a lungo termine, promuovendo al contempo la resilienza, la crescita sostenibile e la protezione dei più vulnerabili. I responsabili politici si trovano di fronte a scelte difficili e non è il momento di adagiarsi sugli allori”, dice il titolare del MEF.

ESSENZIALI INDIPENDENZA BANCHE CENTRALI E COMUNICAZIONE CHIARA

“Le banche centrali dovrebbero rimanere saldamente concentrate sulla stabilità dei prezzi, in linea con i loro mandati, con una politica monetaria calibrata sulle circostanze nazionali e sui rischi in evoluzione. È necessaria vigilanza contro i potenziali effetti di secondo livello derivanti da shock dei prezzi dell’energia e delle materie prime e dai rischi per le aspettative di inflazione. L’indipendenza delle banche centrali e una comunicazione chiara rimangono essenziali per preservare la credibilità e mantenere le aspettative ben ancorate”, ha spiegato il ministro. “La resilienza finanziaria richiede infrastrutture finanziarie solide e una regolamentazione e supervisione efficaci per rafforzare la capacità del sistema finanziario di assorbire gli shock e affrontare le vulnerabilità emergenti, inclusi i rischi di leva finanziaria e di liquidità derivanti da intermediari finanziari non bancari, i rischi derivanti dal crescente utilizzo di stablecoin e le minacce informatiche”, dice Giorgetti. “Qualora si verificassero gravi tensioni, le banche centrali dovrebbero essere pronte a fornire garanzie credibili, anche fornendo liquidità e salvaguardando il funzionamento dei sistemi di pagamento e regolamento critici”, cocnlude il titolare del MEF.

FASE CRUCIALE, AUMENTARE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

“In questa fase cruciale, saranno essenziali politiche oculate e lungimiranti, unite a una più solida cooperazione internazionale – sostenuta da un sistema multilaterale basato su regole – per gestire i rischi e gli effetti di ricaduta, limitare la frammentazione, cogliere nuove opportunità e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva”.

“L’economia globale ha mostrato resilienza di fronte a shock susseguitisi nel tempo, ma la crescita rimane disomogenea, le prospettive restano fragili e le pressioni inflazionistiche continuano a gravare sulle famiglie- rileva Giorgetti- La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e i conflitti in corso in Medio Oriente continuano a causare un pesante bilancio in termini umanitari, a pesare sull’attività economica globale e ad accrescere l’incertezza geopolitica. Nuove tensioni commerciali, vulnerabilità fiscali e finanziarie, squilibri globali eccessivi e persistenti, eventi meteorologici estremi e minacce informatiche potrebbero mettere ulteriormente alla prova la resilienza e incidere negativamente sulle prospettive di crescita. Nel contempo, le transizioni verde e digitale – incluso il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale – e l’invecchiamento della popolazione stanno rimodellando le nostre economie e società, creando sia opportunità che significative sfide di adattamento”.