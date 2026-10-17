sabato 17 Ottobre 2026

Esplosione nello Stretto di Hormuz: una superpetroliera con due milioni di barili di greggio esplode su una mina

Per i Pasdaran la nave stava seguendo una rotta non autorizzata

di Sausan KhalilData pubblicazione: 17-10-2026 ore 9:25Ultimo aggiornamento: 17-10-2026 ore 9:25

ROMA – Una superpetroliera, che trasportava oltre due milioni di barili di greggio, ha preso fuoco ed è esplosa dopo aver urtato una mina navale mentre tentava di attraversare lo Stretto di Hormuz seguendo una rotta non autorizzata. È quanto riferisce l’agenzia Irna, che cita la Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC). Secondo i Pasdaran, l’imbarcazione aveva disattivato tutti i sistemi di posizionamento e radar nel tentativo di evitare di essere individuata durante l’attraversamento dello stretto, con il supporto delle forze armate statunitensi.

I PASDARAN RIBADISCONO LA CHIUSURA DI HORMUZ

L’episodio, si inserisce in un quadro di forte instabilità e segue il monito del corpo militare iraniano, che ha ribadito la chiusura dello Stretto di Hormuz, avvertendo espressamente che qualsiasi imbarcazione violi le normative nazionali, andrà incontro a dirette conseguenze.

L’agenzia iraniana sottolinea che l’evento giunge in una fase di spiccata escalation, caratterizzata dal potenziamento dell’attività militare statunitense in Asia occidentale e dal progressivo inasprimento della retorica dei funzionari di Washington nei confronti della Repubblica Islamica. Da parte sua, Teheran ha avvisato più volte che le basi e gli assetti navali americani di stanza nella regione saranno considerati bersagli legittimi in caso di nuove aggressioni contro il territorio iraniano.

Leggi anche

Trump sospende sanzioni e dazi alla Russia sull’export, Dimitriev: “Momento storico”

di Luca Donigaglia

La Corea del Nord testa un nuovo siluro con sistema di guida che usa l’intelligenza artificiale

di Roberto Antonini

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia