Esplosione nello Stretto di Hormuz: una superpetroliera con due milioni di barili di greggio esplode su una mina

ROMA – Una superpetroliera, che trasportava oltre due milioni di barili di greggio, ha preso fuoco ed è esplosa dopo aver urtato una mina navale mentre tentava di attraversare lo Stretto di Hormuz seguendo una rotta non autorizzata. È quanto riferisce l’agenzia Irna, che cita la Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC). Secondo i Pasdaran, l’imbarcazione aveva disattivato tutti i sistemi di posizionamento e radar nel tentativo di evitare di essere individuata durante l’attraversamento dello stretto, con il supporto delle forze armate statunitensi.

I PASDARAN RIBADISCONO LA CHIUSURA DI HORMUZ

L’episodio, si inserisce in un quadro di forte instabilità e segue il monito del corpo militare iraniano, che ha ribadito la chiusura dello Stretto di Hormuz, avvertendo espressamente che qualsiasi imbarcazione violi le normative nazionali, andrà incontro a dirette conseguenze.



L’agenzia iraniana sottolinea che l’evento giunge in una fase di spiccata escalation, caratterizzata dal potenziamento dell’attività militare statunitense in Asia occidentale e dal progressivo inasprimento della retorica dei funzionari di Washington nei confronti della Repubblica Islamica. Da parte sua, Teheran ha avvisato più volte che le basi e gli assetti navali americani di stanza nella regione saranno considerati bersagli legittimi in caso di nuove aggressioni contro il territorio iraniano.



