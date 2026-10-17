L’oroscopo di sabato 17 ottobre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Giornata di piccoli ma importanti rilanci, di speranza, di creatività. Novità in amore: puoi dare spazio alla tua passionalità, puoi rinnovare un rapporto!
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Giornata che ha ottime possibilità di essere splendida! Tutto è riposto nelle tue mani: puoi fare buoni incontri e vivere emozioni davvero speciali!
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Entro tre giorni riceverai una risposta importante. Buona giornata per ritrovare una certa complicità e anche qualche emozione in più.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Cerca di non esagerare con l’agitazione e l’ansia, devi credere nelle tue capacità. Attenzione alle distrazioni, specie se maneggi denaro. Affronta senza problemi le novità…
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Periodo creativo. Da indomito Leone quale sei, possiedi lo slancio, il dinamismo, la percettività, tutte qualità che ti faranno superare brillantemente qualche ostacolo che incontrerai in giornata.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Non è una giornata difficile, forse sei tu ad essere stanco della solita routine. L’amore ha bisogno di più spontaneità. Non tutto è calcolo, nelle relazioni conta più il cuore che la testa…
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Puoi riuscire a stringere patti e alleanze. Molto buona la forma psicologica e lo stato d’animo complessivo.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Sembra una giornata faticosa, lontana dall’amore e i tuoi pensieri sono altrove. E’ chiaro che devi dare spazio solo alle persone che meritano una tua attenzione.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Evita polemiche in famiglia se in questa giornata si fanno sentire più forti. Attenzione alle questioni d’amore che sono più difficili da gestire, conflitti da superare.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Devi solo capire cosa vuoi ricostruire. Non abbandonare quello che di buono c’è stato fino ad ora, certe amicizie (o amori) sono validi anche se cambi stile di vita.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Giornata in crescita. Conquiste impensate, avventure durante i viaggi.