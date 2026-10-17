sabato 17 Ottobre 2026

L’oroscopo di sabato 17 ottobre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 17-10-2026 ore 8:32Ultimo aggiornamento: 17-10-2026 ore 8:32

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata di piccoli ma importanti rilanci, di speranza, di creatività. Novità in amore: puoi dare spazio alla tua passionalità, puoi rinnovare un rapporto!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata che ha ottime possibilità di essere splendida! Tutto è riposto nelle tue mani: puoi fare buoni incontri e vivere emozioni davvero speciali!


Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Entro tre giorni riceverai una risposta importante. Buona giornata per ritrovare una certa complicità e anche qualche emozione in più.



Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Cerca di non esagerare con l’agitazione e l’ansia, devi credere nelle tue capacità. Attenzione alle distrazioni, specie se maneggi denaro. Affronta senza problemi le novità…



Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Periodo creativo. Da indomito Leone quale sei, possiedi lo slancio, il dinamismo, la percettività, tutte qualità che ti faranno superare brillantemente qualche ostacolo che incontrerai in giornata.



Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Non è una giornata difficile, forse sei tu ad essere stanco della solita routine. L’amore ha bisogno di più spontaneità. Non tutto è calcolo, nelle relazioni conta più il cuore che la testa…


Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Puoi riuscire a stringere patti e alleanze. Molto buona la forma psicologica e lo stato d’animo complessivo.


Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Sembra una giornata faticosa, lontana dall’amore e i tuoi pensieri sono altrove. E’ chiaro che devi dare spazio solo alle persone che meritano una tua attenzione.


Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Evita polemiche in famiglia se in questa giornata si fanno sentire più forti. Attenzione alle questioni d’amore che sono più difficili da gestire, conflitti da superare.


Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Devi solo capire cosa vuoi ricostruire. Non abbandonare quello che di buono c’è stato fino ad ora, certe amicizie (o amori) sono validi anche se cambi stile di vita.


Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata in crescita. Conquiste impensate, avventure durante i viaggi.


Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Oggi sei da 5 Stelle su cinque! Fatti notare, in amore potrai avere una bella ricompensa!













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