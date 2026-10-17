Trump sospende sanzioni e dazi alla Russia sull’export, Dimitriev: “Momento storico”

ROMA – Il presidente Usa Donald Trump, con un ordine esecutivo, ha sospeso sanzioni e dazi sull’export contro la Russia previsti dal “Lindsey Graham Act”, che sarebbe entrato in vigore il 18 ottobre, per non ostacolare l’accordo sul diesel. Lo stop riguarda la legge promulgata dal presidente Usa il 18 settembre settembre, grazie ad una deroga prevista dalla normativa, mirata a sanzionare la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina per iniziativa del senatore repubblicano Lindsey Graham, scomparso pochi giorni dopo essere tornato da Kiev lo scorso luglio.

“Ho trasmesso al Congresso una certificazione attestante che la concessione di tale deroga risponde agli interessi nazionali degli Stati Uniti, unitamente a un rapporto che ne illustra le motivazioni, in conformità con quanto previsto dalla sezione 115(b) del Graham Act”, si legge nell’ordine esecutivo di Trump. Il provvedimento non elimina tutte le sanzioni Usa oggi in vigore contro la Russia, dopo che Trump ha chiarito che la deroga non avrebbe inciso sulle sanzioni e sulle altre misure varate sulla base dei precedenti ordini esecutivi.

L’ordine esecutivo prevede che “il Rappresentante per il commercio, in consultazione con il Segretario di Stato, il Segretario al Tesoro, il Segretario all’Energia e qualsiasi altro alto funzionario dell’esecutivo che il Rappresentante per il commercio ritenga opportuno coinvolgere, monitorerà le circostanze relative all’importazione e all’acquisto, da parte di altri Paesi, di petrolio greggio e gas naturale originari della Federazione Russa, nonché le attività che facilitano l’elusione delle sanzioni contro la Russia da parte di tali Paesi, riferendo regolarmente al Presidente in merito a tali situazioni”. Le deroghe “rimarranno in vigore fino al momento in cui il Presidente o il Segretario di Stato, in consultazione con il Segretario al Tesoro e con il Rappresentante per il commercio, a seconda dei casi, stabiliranno che siano opportuni ulteriori provvedimenti”.

DMITRIEV (RUSSIA): SOSPENSIONE GRAHAM ACT MOMENTO STORICO

“La sospensione della legge Graham da parte dell’amministrazione del Presidente Trump” è “un momento importante e davvero storico. Al posto di sanzioni e confronto, abbiamo dialogo, una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e una responsabilità condivisa per la stabilità globale”. Così su Telegram Kirill Dmitriev, rappresentante speciale della presidenza russa per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi esteri. “La cooperazione economica tra Russia e Stati Uniti è nell’interesse di entrambi i paesi, contribuisce alla stabilità dell’economia globale e crea le basi per costruire la fiducia e raggiungere una pace duratura”, aggiunge Dmitriev.