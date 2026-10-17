sabato 17 Ottobre 2026

La Corea del Nord testa un nuovo siluro con sistema di guida che usa l’intelligenza artificiale

Per l'agenzia KCNA è un passo significativo nello sviluppo delle capacità navali

di Roberto AntoniniData pubblicazione: 17-10-2026 ore 7:53Ultimo aggiornamento: 17-10-2026 ore 7:53

ROMA – Giovedì scorso la Corea del Nord ha condotto un test sottomarino di un nuovo siluro per verificare alcuni aggiornamenti tecnologici. Lo scrive Reuters, riferendo che l’agenzia di stampa statale nordcoreana KCNA ha definito il test un successo e un passo significativo nello sviluppo delle capacità navali del Paese. Secondo quanto reso noto dalla KCNA, spiega Reuters, il test ha permesso di verificare la tecnologia di propulsione, messa a punto nel corso di oltre 180 prove effettuate negli ultimi cinque anni. L’agenzia ha inoltre aggiunto che, per il nuovo siluro ad alta velocità a guida di precisione, è stata impiegata l’intelligenza artificiale ai fini dell’individuazione del bersaglio e del sistema di guida.

TENSIONE NELLA PENISOLA COREANA

Il test, spiega Reuters, è l’ultimo di una serie di lanci di armamenti effettuati dalla Corea del Nord e avviene in un clima di accresciuta tensione nella penisola coreana, con entrambe le Coree impegnate a sviluppare armi in grado di eludere i sistemi di difesa missilistica. Secondo l’agenzia KCNA, il test rientra nelle attività di ricerca nel settore della difesa, finalizzate al perfezionamento dei sistemi d’arma del Paese. L’agenzia, spiega Reuters, ha inoltre riferito che la prova ha dimostrato miglioramenti nell’efficienza della propulsione e nelle prestazioni del sistema di propulsione a razzo del siluro.

Il test segue l’annuncio, dato mercoledì dalla Corea del Nord, di aver sperimentato due tipologie di missili da crociera strategici lanciabili da sottomarino, al fine di verificare le capacità operative della propria marina e l’affidabilità del proprio deterrente bellico. Pyongyang, prosegue Reuters, sta lavorando allo sviluppo di moderni sottomarini lanciamissili, affiancandoli a missili balistici e da crociera, e procedendo a lanci di prova da diverse piattaforme, tra cui un sottomarino ormai datato.

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