Le previsioni meteo di sabato 17 ottobre 2026

ROMA – Regime anticiclonico un po’ più debole, si avvicina una perturbazione. La giornata sarà contrassegnata da una nuvolosità diffusa su gran parte delle regioni, anche con cielo localmente coperto. Non sono previste precipitazioni degne di nota se non qualcuna debole sulla Sicilia. In tarda serata peggiora sulle Alpi e in Liguria con piogge sparse. Venti deboli variabili, mari poco mossi.

NORD

La pressione diminuisce e così in questa giornata il tempo tenderà lentamente a peggiorare su alcune regioni. Il cielo si potrà vedere molto nuvoloso o localmente anche coperto. Soltanto nel corso della sera e notte arriveranno delle piogge sulle Alpi occidentali e sulla Liguria. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali. Lieve calo termico diurno. Temperature: Valori massimi attesi tra i 20 e i 24°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

La pressione diminuisce un po’ sulle nostre regioni, ma nonostante ciò non ci saranno precipitazioni. Nel cielo ci sarà il passaggio di nubi compatte che al mattino interesseranno i settori occidentali per poi portarsi verso quelli orientali. Serata con nubi sparse. I venti soffieranno con debole intensità, dapprima variabili, poi verso sera dai quadranti meridionali. Temperature: Valori massimi compresi tra i 18°C di Campobasso e i 23-25°C di Firenze e Roma

SUD E SICILIA

Sulle nostre regioni la pressione è in diminuzione. La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o localmente anche coperto. Non sono previste precipitazioni degne di essere menzionate, se non qualcuna debole sulla Sicilia centro orientale. I venti inizieranno a disporsi dai quadranti meridionali verso sera. Clima mite di giorno. Mari poco mossi. Temperature: Valori massimi attesi tra i 17°C di Potenza e i 22-23°C di Napoli e Palermo