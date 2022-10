Sgarbi: “Vorrei fare il ministro della Cultura ma Berlusconi ha in mente solo Ronzulli”

ROMA – “In questi giorni non ho sentito Berlusconi ma ho fatto parlare a lui per dirgli che io da candidato a Beni Culturali avrei voluto un suo placet: non me lo ha dato, non gli passa per l’anticamera del cervello, lui ha in mente solo la Ronzulli“. A parlare a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è Vittorio Sgarbi, che oggi è stato ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Lei vorrebbe candidarsi al Mic in quota Forza Italia, chiedono i conduttori? “No, non sono un suo candidato, vorrei essere un ministro di tutti – ha spiegato Sgarbi -. Io gli ho fatto dire che sarei stato felice se lui avesse indicato anche me. A me il Cavaliere l’ha sempre detto: ‘tu dovresti essere il futuro ministro dei Beni Culturali’“.

Ma pare che il leader di Forza Italia non ci pensi minimamente: “So che ad una persona di ‘fede degna’, molto vicina a lui”, ascoltata la proposta di Sgarbi, “Berlusconi non ha risposto, non detto niente, nulla, nemmeno ‘Sgarbi è un’idea”, ha concluso il critico.

