Gualtieri intitola a Maria Coscia una scuola dell’infanzia a Roma

Fino a oggi si chiamava “Piscine di Torrevecchia”. Da oggi la scuola dell’infanzia di via Marco Dino Rossi, a Cinecittà, porterà il nome di Maria Coscia, l’assessora capitolina alla Scuola della giunta Veltroni (dal 2001 al 2006) e e deputata del Pd scomparsa nel novembre del 2019. Il sindaco di Roma ha svelato la targa durante l’inaugurazione, insieme all’assessora alla Scuola, Claudia Pratelli, a quella all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, al presidente del Municipio, Francesco Laddaga, all’ex sindaco, Walter Veltroni, e agli allora assessori Roberto Morassut e Cecilia D’Elia.

“Tutti noi abbiamo un debito enorme nei confronti di Maria Coscia e anche della giunta Veltroni- ha detto Gualtieri– Sapevo già da prima quanto fosse unica e straordinaria Maria ma ce ne siamo resi ancora più conto quando ci siamo messi a lavorare, perché tanti fili che abbiamo trovato riportavano alle sue iniziative di Maria. Per noi la scuola è la cosa più importante della città. A Roma sono una realtà straordinaria grazie al lavoro di Maria, e prima di lei di Petroselli e di Nathan”.

Secondo Gualtieri “dobbiamo riprendere il lavoro di Maria, con la sua idea che la scuola 0-6 deve essere accessibile a tutti. Le scuole devono essere belle, sicure, avere il verde e aprirsi alla città. Il dato più bello è che nell’ultimo anno sono aumentate le iscrizioni ai nidi, ma non è ancora abbastanza per noi. Vogliamo

fare di Roma la città delle scuole”.

L’ex sindaco Veltroni ha ricordato che nel 2001 “con Maria avevamo un’idea: fare della scuola il cuore della nostra città perché se funziona la scuola la qualità della vita dei quartieri e delle donne cresce e diventa migliore. In 7 anni con lei riuscimmo a triplicare i bambini accolti nella scuola. La politica è passione e se non c’è passione è meglio non farla, altrimenti si fanno danni. Maria aveva questa luce”.

