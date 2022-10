Firenze lancia comunità energetiche. Nardella: “Ne faremo 40”

FIRENZE – “Auguriamoci che i leader a Bruxelles trovino un accordo sul tetto al prezzo del gas e sui negoziati unitari per il suo acquisto”. Tuttavia, sul caro energia “ci vogliono fatti” anche a livello locale e territoriale. Per questo la Città metropolitana di Firenze lancia una proposta: realizzare in ogni Comune dell’ex provincia una comunità energetica. L’idea la formula il sindaco Dario Nardella che a palazzo Medici Riccardi ha convocato il Consiglio delle grandi aziende metropolitane. Concretamente, quindi, “utilizzeremo il nostro piano di 40 milioni per gli impianti fotovoltaici sulle scuole per lanciare le comunità energetiche. Con l’energia prodotta dagli impianti sui tetti delle scuole a quelli sulle coperture delle aziende, ci aiuteremo a vicenda. Ne potremmo fare 40″, una per ogni municipio, “nel giro di pochi mesi”.

“Così costi più bassi, aiuti alle famiglie e produzione di energie pulita”

Le comunità energetiche, conclude, “sono uno strumento lanciato dal governo Draghi e ora aspettiamo i decreti del ministro Cingolani”. Si tratta di “un nuovo modello che consentirebbe di mettere insieme imprese, istituzioni e cittadini per abbattere il costo e produrre energia pulita, aiutando anche le famiglie”.

