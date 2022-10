A Lecco, Como e Varese nel 2027 le Olimpiadi degli over 30

Le città di Lecco, Como e Varese ospiteranno nel 2027 gli European Masters Games, la manifestazione multi-sportiva per atleti over 30, promossa ogni quattro anni dalla International Masters Games Association. Il Lario e il varesotto raccoglieranno il testimone dalla località finlandese di Tampere, che li ospiterà dal 26 giugno al 9 luglio del prossimo anno. La decisione è stata formalizzata oggi a Losanna dal presidente Sergej Bubka e dai membri del Cda dell’International Master Games Association che hanno indicato la Lombardia, con la candidatura ‘Como Lake 2027’, come vincitrice della sfida che, al termine un ampio percorso, vedeva di fronte l’Italia al Portogallo. Basket, canoa kayak, ciclismo, danza sportiva, dragon boat, floorball, hand ball, canottaggio, softball, pallavolo: queste le discipline che vedranno impegnati atleti over 30 da tutta Europa.

ROSSI: LOMBARDIA PROIETTATA NEL FUTURO DELLO SPORT MONDIALE

Ad accogliere la notizia, a Palazzo Lombardia, negli uffici di Antonio Rossi, sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia, con delega allo Sport, i sindaci di Como, Alessandro Rapinese, di Varese, Davide Galimberti, e di Lecco, Mauro Gattinoni, oltre a Manuela Di Centa, consigliere per lo Sport e la Montagna del ministero del Turismo. “Non solo le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e i Winter World Master Games 2024- ha detto Rossi- adesso anche gli European Master Games 2027 che proiettano sempre più la Lombardia nel futuro dello sport a livello mondiale”.

DA GATTINONI (LECCO) A GALIMBERTI (VARESE) SINDACI SODDISFATTI

Soddisfatti anche gli amministratori locali. “Un evento che ci colloca sotto i riflettori internazionali del mondo sportivo amatoriale- sottolineano il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo- e che trova spazio in quel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026″.

Gli European Master Games offriranno agli amatori di tutta Europa la possibilità di vivere emozioni uniche e di confrontarsi sul campo in 30 differenti discipline. “Varese ancora una volta è meta di competizioni sportive a livello internazionale- spiega il sindaco Davide Galimberti-. Un ulteriore tassello per una città che è sempre più in grado di uscire dai suoi confini per affacciarsi sul panorama nazionale ed internazionale, come realizzato anche con i mondiali di canottaggio”.

“Da sempre sport e turismo sono un binomio vincente- interviene l’assessore regionale al Turismo Lara Magoni- e l’organizzazione di un evento così importante fungerà da driver strategico per la promozione dell’attrattività dei nostri territori”.

