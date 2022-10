Miccichè: “Tra Berlusconi e Meloni ci sarà la pace”

PALERMO – “Un minimo di attrito c’è sempre stato per la formazione dei governi politici, mi sembra abbastanza normale. Troveranno sicuramente una quadra“. Così il coordinatore di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè, che è anche tra gli eletti degli azzurri al Senato, intervenendo a ‘Tagadà’, su La7, riguardo ai dissidi tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni per la formazione del nuovo governo.

“FORZA ITALIA VOTERÀ LA FIDUCIA”

I due leader oggi si incontreranno per appianare le divergenze e intanto Miccichè si dice certo del fatto che “comunque vadano le cose Forza Italia voterà la fiducia al governo Meloni, poi la fiducia – ha aggiunto – può essere data a un Esecutivo forte o a uno che parte debole”. E ancora: “Un appoggio esterno da parte di FI? Credo che noi comunque dovremo fare parte di questo governo. Sono assolutamente sicuro che oggi si farà la pace, è obbligatorio che si faccia ma dobbiamo vedere se si trova una soluzione compromissoria o meno. Che si trovi la soluzione – ha concluso – è comunque matematico”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it