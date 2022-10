La scalatrice iraniana Elnaz Rekabi gareggia senza hijab

ROMA – Niente hijab ma solo una bandana: ha gareggiato così oggi l’atleta iraniana Elnaz Rekabi, a Seul per i Campionati asiatici di arrampicata sportiva. La scelta è stata interpretata da alcune testate, come l’emittente Iran International di base a Londra, come un segno di dissenso nei confronti della Repubblica islamica.

LEGGI ANCHE: L’attivista Sarbar: “In Iran la rivoluzione delle donne è più forte della paura”

La scalatrice, 32enne di origini curde, bronzo ai Mondiali di Mosca, si è classificata al nono posto e non si è quindi qualificata per le finali dei Campionati asiatici.

LEGGI ANCHE: Incendio a Teheran nel carcere dei detenuti politici

In Iran dallo scorso 16 settembre sono in corso proteste contro il governo, suscitate dalla morte di Mahsa Amini, una giovane che era stata fermata perché non avrebbe indossato l’hijab in modo corretto.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it