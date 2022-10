Covid: in leggero aumento le terapie intensive, scende il tasso di positività

ROMA – Sono 13.439 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 30.239) e 93 i decessi (ieri 32) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 178.081 vittime e 23.114.013 casi da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 84.220 (ieri 175.985), con un tasso di positività, ieri pari al 17,2%, che oggi scende al 16%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un aumento delle terapie intensive (+2, per un totale di 254) e dei ricoveri ordinari (+213, per un totale di 6.928).

