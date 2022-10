Il VI Municipio presenta ‘Motoria’, tanti sport e 1000 ragazzi in gara

ROMA – Venerdì 21 e sabato 22 ottobre si svolgerà, al Tor Vergata Sporting Center, l’edizione numero uno di ‘Motoria‘, la prima manifestazione sportiva del VI Municipio di Roma, che coinvolgerà le scuole e le associazioni sportive del territorio. Una due giorni di gare, organizzata grazie alla collaborazione del Coni Lazio, dell’Asi e dell’Italiana Running, con oltre 1000 bambini e ragazzi coinvolti. Studenti e adulti si sfideranno in varie discipline sportive (corsa campestre, pallavolo, basket, calcio integrato, rugby, padel, arti marziali, pattinaggio, danza moderna, ballo e Hockey su prato) con la possibilità di svolgere tante altre attività ludiche, per un momento conviviale sviluppato attraverso lo sport. Oggi, alla presentazione di ‘Motoria’, nella sala del Consiglio del VI Municipio, hanno partecipato, tra gli altri, il presidente Nicola Franco, l’assessore alla Scuola, Sport, Giovani e Famiglie, Flavia Cerquoni e il presidente provinciale Asi, Andrea Roberti.

PRESIDENTE VI MUNICIPIO: PER FAR RIPARTIRE IL TERRITORIO SERVOVO INIZIATIVE COME QUESTA

“L’organizzazione di ‘Motoria’- ha spiegato all’Agenzia Dire, il presidente del VI Municipio, Nicola Franco- è uno dei punti alla base del nostro programma di governo, raggiunto dopo 11 mesi ed è di grande importanza sportiva e sociale. Per far ripartire questo territorio c’è bisogno anche di grandi iniziative come questa, dove sono state messe insieme molte eccellenze. A livello partecipativo abbiamo la quasi totalità delle associazioni sportive del territorio che hanno aderito, e poi ci sono tutte le scuole. Quasi 1000 ragazzi saranno coinvolti in questa due giorni di attività sportive. Per decenni questo Municipio- evidenzia Nicola Franco- è stato ultimo per qualità della vita, e oggi i sondaggi effettuati, attraverso la percezione dei cittadini, dicono che siamo tra i primi cinque. Di questo siamo soddisfatti ma non ci accontentiamo, vogliamo arrivare al primo posto. Forse, finalmente, questo territorio ha imboccato la strada giusta e quindi bisogna continuare”.

La manifestazione inizierà venerdì mattina con una corsa campestre dedicata alle scuole secondarie di I grado, per poi proseguire con tornei e dimostrazioni delle attività di tutte le associazioni sportive che prenderanno parte all’evento.

ASSESSORE SPORT: EVENTO PUNTA ALL’AGGREGAZIONE SOCIALE E AL SUPERAMENTO DELLE DIFFICOLTÀ

“Questo evento– puntualizza l’assessore alla Scuola, Sport, Giovani e Famiglie del VI Municipio, Flavia Cerquoni- punta allo sviluppo del territorio, all’aggregazione sociale e al superamento di tante difficoltà tramite e attraverso lo sport. Noi abbiamo il Municipio più giovane e anche molto complicato e siamo convinti che dai valori dello sport si possa ripartire. Abbiamo messo insieme le Federazioni sportive, le associazioni del territorio, le scuole e le famiglie in una due giorni all’insegna dell’amore per lo sport”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it