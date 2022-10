Primo blocco stagionale per smog in Emilia-Romagna

BOLOGNA – Primo stop dell’autunno in Emilia-Romagna. Scattano a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara la limitazioni previste dal piano per la qualità dell’aria, in seguito alle proiezioni Arpae sulle concentrazioni di smog per i prossimi giorni.

TRAFFICO E TEMPERATURE: ECCO I DIVIETI

Da domani, fino a mercoledì 19 compreso, vietata la circolazione ai diesel fino all’euro 4 nei centri maggiori di queste province. E’ inoltre vietato tenere accesi i veicoli fermi ed è previsto l’abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e nelle attività industriali e artigianali fino a 17 gradi.

STOP ANCHE A STUFE E CAMINETTI

Vietata anche ogni combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artifici), di usare biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle. Un nuovo bollettino verrà emesso mercoledì per una prosecuzione o una rimozione del blocco nei giorni successivi.

