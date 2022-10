A Roma parte il 54° Congresso nazionale Sumai Assoprof

ROMA – A poche ore dall’inizio della diciannovesima Legislatura che di fatto ha dato il via al processo di formazione del nuovo Governo si svolgerà il 54° Congresso nazionale del Sumai Assoprof (il sindacato maggiormente rappresentativo degli specialisti ambulatoriali convenzionati interni) che aprirà i suoi lavori domani, martedì 18 ottobre, a Roma presso l’Hotel Villa Pamphili, con la relazione del segretario generale del Sumai Assoprof, Antonio Magi. La rivendicazione del ruolo fondamentale dello specialista ambulatoriale in un’ottica di riforma della sanità territoriale, a maggior ragione ora che il Covid 19 si avvia da pandemico a diventare endemico, sarà il tema di questo Congresso.

PNRR E CARENZA DI PERSONALE SANITARIO AL CENTRO DEL CONGRESSO

Se la Missione 6 del Pnrr intende riformare le cure primarie attraverso la costituzione delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità, entrambe finanziate con circa 2 miliardi, a tutt’oggi non è ancora chiaro come queste strutture lavoreranno, poiché una delle criticità resta il nodo del personale. In sostanza da qui al 2026 se non si modificheranno i parametri del Pnrr, le Case della Comunità saranno realizzate ma queste non verranno attivate prima del 2027 in quanto oltre alla carenza delle figure indispensabili (medici specialisti ed infermieri) non è prevista la copertura agli oneri del personale sanitario.

Da qui il titolo del Congresso: Pnrr Missione 6, specialista dove sei? Che intende evidenziare ancora una volta la miopia di chi pensa di poter riordinare le cure primarie senza prevedere anche lo specialista ambulatoriale, figura essenziale nell’equipe multidisciplinare al pari del Medico di Medicina Generale, del pediatra, dell’infermiere, del farmacista e degli altri professionisti sanitari.

Nel corso dei lavori, che si svolgeranno dal 18 al 20 ottobre presso l’Hotel Villa Pamphili, in via della Nocetta 105 a Roma, si metterà a fuoco anche un’altra tematica che da anni infiamma il dibattito politico intorno alla sanità, ovvero la carenza dei medici.

Mercoledì 19 ottobre verrà presentato il libro ‘Medici specialisti, situazione al 2021 – previsione al 2030‘, scritto dal segretario generale del Sumai Assoprof, Antonio Magi. Un volume che si pregia della presentazione di Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma, e della prefazione di Filippo Palumbo, già Capo Dipartimento della Programmazione sanitaria del ministero della salute. Il volume, uno studio realizzato partendo dall’analisi di dati forniti da Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali, è una fotografia quanto mai attuale che attraverso i numeri e l’utilizzo di decine tra grafici e tabelle illustra lo scenario nazionale lavorativo medico-sanitario del nostro Paese diviso per età, provincia, genere e specialità. Una fotografia che partendo dalla situazione attuale arriva a sviluppare una previsione del fabbisogno medico e specialistico nel 2030.

SUMAI ASSOPROF E UNIVERSITÀ CATTOLICA PRESENTANO ‘FARE SALUTE’

Altro momento centrale dei lavori sarà la presentazione di ‘Fare Salute’, associazione tra il Sumai Assoprof e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il cui obiettivo attraverso Altems (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari), è avviare una collaborazione istituzionale, al fine di implementare i propri ambiti funzionali, finalizzata al conseguimento della missione dei due enti con l’obiettivo di realizzare una ‘Academy della Professione Medica Specialistica‘ che promuova attività di formazione continua dei medici appartenenti al Sumai Assoprof negli ambiti della sanità pubblica, del management, dell’economia e della politica sanitaria, lo sviluppo di un programma di attività di ricerca, studio ed approfondimento e l’avvio di attività di comunicazione, eventi ed iniziative editoriali (anche grazie alle nuove tecnologie digitali) a supporto della valorizzazione dei risultati degli studi e che possano innalzare il livello di awarness degli interlocutori istituzionali e del grande pubblico verso il Sindacato stesso ed Altems.

Durante la cerimonia di inaugurazione sono previsti, tra gli altri, gli interventi del ministro della salute, Roberto Speranza, del Coordinatore della Commissione Salute delle Regioni, Raffaele Donini, dell’assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D’Amato, dell’assessore alla Salute della regione Umbria, Luca Coletto, del direttore generale dell’Agenas, Domenico Mantoan, del Coordinatore della Sisac, Marco Luca Caroli e del presidente della Fnomceo, Filippo Anelli. I lavori saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube Sumai Assoprof.

