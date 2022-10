L’ora solare verrà abolita? Ecco quando dovrebbe tornare

ROMA – Conto alla rovescia partito per il ritorno dell’ora solare. Mancano meno di due settimane, infatti, al consueto appuntamento con lo spostamento indietro di un’ora delle lancette. Nella notte fra sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022 dovremmo dire addio all’ora legale, perdendo così un’ora di luce al giorno. Dovremmo, in questo caso il condizionale è d’obbligo, perché il dibattito sull’abolizione dell’ora solare è tutt’ora in corso. Mantenere l’ora legale permetterebbe infatti un risparmio di 500 miliardi di euro l’anno, alleggerendo così di non poco le bollette degli italiani.

Bruxelles oramai da anni ha lasciato libero arbitrio agli Stati membri sulla questione, ma di fatto non c’è mai stata presa una decisione sull’argomento. Intanto 55mila persone in una sola settimana hanno firmato una petizione sul sito change.org per chiedere al Governo di far slittare il ritorno dell’ora solare. Se l’appello dovesse cadere nel vuoto, il cambio sarà d’obbligo e dovremmo aspettare la notte fra sabato 25 e domenica 26 marzo per riavere l’amata ora legale.

