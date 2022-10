Stasera la nona puntata del Gf Vip, Perez sarà squalificato? Le anticipazioni

BOLOGNA – Torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip, che arriva stasera lunedì 17 ottobre alla nona puntata. Mentre al televoto ci sono Giaele De Donà, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese, stasera potrebbe arrivare una squalifica dovuta alla presunta ‘bestemmia’ segnalata alla trasmissione durante la scorsa puntata di giovedì 13 ottobre. “Faremo verifiche“, aveva annunciato in chiusura il conduttore Alfonso Signorini. Nonostante non abbia pronunciato nomi, l’imputato è Amaurys Perez, tra l’altro ‘sospettato’ di aver bestemmiato per la seconda volta.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, lite tra Giaele e Antonino per Ginevra: “Mi hai fatto passare per una t…a!”

AMAURYS HA DI NUOVO BESTEMMIATO?

Una decina di giorni fa, parlando del suocero, il pallanuotista si era lasciato andare ad un’espressione che in molti sui social avevano segnalato come bestemmia. Ma evidentemente la redazione del programma aveva valutato diversamente, visto che non è seguita una squalifica. Il nuovo episodio è successo durante la diretta di giovedì 13 ottobre. Questa volta, la frase pronunciata sarebbe ‘Mannaggia la Madonna”, la stessa identica frase che costò l’eliminazione immediata a Marco Predolin in una delle passate edizioni. Signorini, in chiusura di puntata, alla luce dei rumors sui social ha promesso provvedimenti: “C’è stato segnalato che nel corso del live c’è stata una presunta bestemmia. Però questo deve essere inconfutabile. Quindi necessita di una verifica. Vi terremo aggiornati e la prossima puntata, se qualcuno ha bestemmiato, uscirà immediatamente dalla casa“. Nelle ultime ore, poi, sono circolate voci su una bestemmia anche da parte di Luca Salatino, lo chef romano diventato indiscutibilmente uno dei protagonisti di questa edizione.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Gf Vip, Pamela Prati racconta la verità su Mark Caltagirone

FAN IN DELIRIO PER LA NUOVA COPPIA EDOARDO-ANTONELLA

Per il resto, cosa succederà nella puntata di questa sera? Si palerà certamente della neonata coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: nei giorni scorsi, per i due piccioncini, è arrivato anche un messaggio nel cielo portato da un aeroplano con scritto “Donnalisi ci portate finiti”. Donnamaria ha dovuto spiegare agli altri concorrenti questa espressione, che in campano significa “Ci fate impazzire”. Un altro aeroplano, sempre nei giorni scorsi, aveva sorvolato la Casa del Gf con un messaggio a sostegno del possibile amore tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, uscita dopo la squalifica: l’idea della loro coppia piace molto al pubblico e loro stessi sono stati ambigui sulla possibilità di rivedersi fuori. Stasera, poi, si potrebbe parlare anche dell’avvicinamento tra Daniele Del Moro ed Elenoire Ferruzzi (che ormai nei confronti di Luca Salatino ha spiegato di provare solo amicizia).

LEGGI ANCHE: Carmen Russo cade al Gf Vip e nella puntata dopo non c’è: ecco perché

CHI È GIÀ USCITO DALLA CASA

Nella scorsa puntata il televoto ha decretato l’uscita di Gegia. Prima di lei era stato eliminato Giovanni Ciacci, scelto dai telespettatori nel gruppo dei quattro concorrenti che si erano comportati male con Marco Bellavia, tutti colpevoli di aver detto cose antipatiche nei suoi confronti. Sono usciti dalla Casa di Cinecittà anche Ginevra Lamborghini, espulsa per la frase sul bullismo “(Marco merita di essere bullizzato”), e poi Marco Bellavia e Sara Manufso che hanno volontariamente varcato la porta rossa della casa scegliendo di ritirarsi. Stasera entreranno forse nuovi concorrenti? In rete sono circolati i nomi di Patrizia de Blanck, Helena Prestes e Umberto Smaila.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip la lite tra Salatino e Cristina Quaranta. E lui: “Voglio uscire, basta giochetti”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it