Il presidente Draghi chiama Egonu dopo lo sfogo. Malagò: “Non prendere decisioni affrettate”

Credits: Galbiati/FIPAV

ROMA – “Siamo al tuo fianco, ci vediamo al rientro dalle meritate vacanze”. Queste le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò indirizzate a Paola Egonu e arrivate all’indomani dello sfogo della pallavolista, diventato virale. L’azzurra, nel dopo partita, al suo manager Marco Raguzzoni aveva detto: “Mi hanno chiesto perché sono italiana. Non puoi capire, non puoi capire”, ha ripetuto prima di aggiungere che quella con gli Usa è stata “la mia ultima in Nazionale. Mi hanno chiesto perché fossi italiana. Sono stanca”.

Pronto eventualmente a raggiungerla in Turchia, dove si trasferirà nella prossima stagione, Malagò ha anche sottolineato a Egonu di “non prendere decisioni affrettate”, in nome dell’attaccamento dimostrato nei confronti della Nazionale in questi anni.

LEGGI ANCHE: Egonu trascina l’Italia, Adinolfi l’attacca: “Europeo torneo minore”

DRAGHI TELEFONA A EGONU: INDOSSERAI ANCORA MAGLIA ITALIA

Accanto alle parole di vicinanza del presidente del Coni, anche la telefonata di Draghi, annunciata ieri in un tweet da Palazzo Chigi: “Piena solidarietà alla campionessa di volley Paola Egonu dal Presidente Draghi nella telefonata di questa mattina. L’atleta azzurra è un orgoglio dello sport italiano, avrà future occasioni per vincere altri trofei indossando la maglia della Nazionale“.

SALVINI: AUGURO A EGONU TANTE VITTORIE COL TRICOLORE SUL PETTO

“Grandissime le ragazze italiane della pallavolo per la medaglia di bronzo”. Lo ha scritto sui social Matteo Salvini, dopo la vittoria dell’Italia della medaglia di bronzo ai Mondiali di pallavolo femminile e dopo lo sfogo di Paola Egonu nel dopo gara. Il leader della Lega, nel post ha riservato “un abbraccio più forte a Paola #Egonu, campionessa in campo e fuori, cui auguriamo ancora tante vittorie col Tricolore sul petto“.

ZINGARETTI: PAOLA EGONU È UNA GRANDE ITALIANA

“Paola Egonu: una grande italiana”. Così in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in merito alla vicenda della campionessa di volley Paola Egonu, al termine della finale per il terzo posto dei Campionati mondiali vinta dall’Italia sugli Stati Uniti per 3 a 0.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it