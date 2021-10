In Vda al via le terze dosi del vaccino anti-Covid agli over 80

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 17 ott. – In Valle d’Aosta prenderà il via lunedì, 18 ottobre, la somministrazione della terza dose ‘booster’, in abbinamento con la vaccinazione antifluenzale, per gli over 80, che saranno convocati direttamente dall’azienda Usl. Le vaccinazioni si svolgeranno al Palaindoor di Aosta, il martedì dalle 8.10 alle 14.10 (288 posti) e il giovedì dalle 14.30 alle 20.30 (432 posti) e, dal 23 ottobre, anche nei poli vaccinali di Châtillon (il sabato dalle 8.10 alle 14.10; 144 posti), Donnas (la domenica dalle 8.10 alle 14.10; 144 posti) e Morgex (il lunedì dalle 14.30 alle 20.30; 144 posti), riattivati per l’occasione.



Nella settimana comincerà anche la somministrazione delle terze dosi del vaccino anti Covid-19 e di quello antinfluenzale agli ospiti delle microcomunità e delle case di riposo della regione, mentre al Palaindoor di Aosta proseguono le vaccinazioni con prima dose nei pomeriggi di martedì (con box dedicati ai minori), mercoledì e venerdì e di seconda dose la mattina.



Vista la fase piuttosto delicata di avvio della campagna, l’Usl sottolinea in una nota la fondamentale “collaborazione dei medici di medicina generale che danno la propria disponibilità per la vaccinazione nelle struttura residenziali e negli hub vaccinali”, ricordando che la somministrazione delle terze dosi potrà subire “variazioni e implementazioni, sulla base della disponibilità dei vaccini e delle direttive da parte della struttura commissariale e del ministero competente”.