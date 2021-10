Quentin Tarantino ospite a ‘Che Tempo Che Fa’ il 17 ottobre

ROMA – A ‘ Che Tempo Che Fa’ arriva una leggenda del mondo del cinema: Quentin Tarantino. Il regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico sarà ospite di Fabio Fazio domenica 17 ottobre su Rai3 dalle 20.00. Tarantino, che martedì riceverà il premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma, su Rai3 ripercorrerà la sua straordinaria carriera iniziata con ‘Le Iene’, suo debutto come regista in un lungometraggio. Trent’anni di successi nel corso dei quali ha firmato, con il stile unico, risultato di un’innovativa commistione di generi, film entrati nella storia della settima arte come ‘Pulp Fiction’, ‘Kill Bill’, ‘Bastardi senza gloria’, “Django Unchained” “The Hateful Eight” (con il quale Ennio Morricone si è aggiudicò l’Oscar per la miglior colonna sonora originale) e il recente ‘C’era una volta a… Hollywood’.

Il suo talento è testimoniato anche dai tanti riconoscimenti ricevuti: due Oscar (miglior sceneggiatura originale, nel 1995 per ‘Pulp Fiction’ e nel 2013 per ‘Django Unchained’), 4 Golden Globe, 2 Bafta, 3 David di Donatello e la Palma d’Oro al Festival di Cannes. Il primo luglio, in contemporanea mondiale, ha pubblicato il suo primo romanzo, ‘C’era una volta a Hollywood’, ‘novelization’ della sua ultima opera cinematografica. Considerato tra i più importanti cineasti della sua generazione e acclamato da pubblico e critica, nel 2005 il Time lo ha inserito fra le 100 persone più influenti al mondo e nel 2015 il suo nome è stato aggiunto nella celebre Hollywood Walk of Fame.

TONI SERVILLO E SILVIO ORLANDO PRESENTANO ‘ARIAFERMA’ A ‘CHE TEMPO CHE FA’

Sempre nella puntata di domenica 17 ottobre Fabio Fazio ospiterà nel suo studio due dei più grandi interpreti del cinema italiano: Toni Servillo e Silvio Orlando. La coppia presenterà ‘Ariaferma‘, pellicola che li vede per la prima volta recitare insieme, nei cinema dal 14 ottobre. Il film, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, è una riflessione sul sistema carcerario e sulle regole non scritte sulle quali si fonda. Per farlo il regista, Leonardo Di Costanzo, conduce lo spettatore in un istituto in mezzo ai monti, un luogo non meglio definito, dove detenuti e agenti sono in attesa di un trasferimento. In questo spazio sospeso dal punto di vista fisico e temporale cadranno alcune barriere che dividono controllori e controllati. Tra chi è incatenato alle sbarre e chi al proprio ruolo.

