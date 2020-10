Coronavirus, i contagi sono +915 in 24 ore. Palazzo Chigi: “False le anticipazioni sul Dpcm”

ROMA – Novecentoquindici contagi da Covid 19 in più in 24 ore: i nuovi casi sono 10.925 rispetto ai 10.010 di ieri. Lo riferisce il bollettino del Ministero della Salute.I morti sono stati 47, in calo rispetto ai 55 di ieri.

ANTICIPAZIONI FALSE, VERITA’ IN DPCM E DOMANI CONFERENZA STAMPA CONTE

Fonti di Palazzo Chigi specificano che è iniziato ieri sera un confronto con i capidelegazione, proseguito oggi con le Regioni, gli Enti locali e anche con il Cts per ascoltare le voci dei territori e degli esperti in modo da approntare le soluzioni migliori per affrontare questa nuova ondata di contagio e tutelare nel modo più efficace gli interessi sanitari e socio-economici di tutti i cittadini.

Le uniche misure di restrizione veritiere saranno quelle contenute nel dPCM che verrà emanato non appena definito il quadro di intervento.

Le anticipazioni che si stanno rincorrendo in questi giorni e in queste ore sui mezzi di informazione sono da ritenersi fughe in avanti e ipotesi non corrispondenti a verità.

L’invito del Governo agli organi di informazione è di evitare di alimentare confusione nei cittadini, in attesa di comunicazioni ufficiali che avverranno nella giornata di domani con una conferenza stampa del Presidente del Consiglio.